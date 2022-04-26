Belediye Başkanı Yaşar Erdemir'in acı günü - Son Dakika
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Belediye Başkanı Yaşar Erdemir'in acı günü

26.04.2022 17:00
Belediye Başkanı Yaşar Erdemir'in acı günü

Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Erdemir'in annesi Fadime Erdemir, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Erdemir'in annesi Fadime Erdemir, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kırıkkale'nin Çelebi İlçe Belediye Başkanı Yaşar Erdemir'in annesi Fadime Erdemir, yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybetti. Erdemir'in (83) cenazesi, evinde helallik alındıktan sonra öğlen vakti merkez camiine getirildi. İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından kıldırılan namazın ardından anne Erdemir, aile mezarlığında toprağa verildi.

83 yaşındaki Fadime Erdemir'in cenazesine, ailesinin yanı sıra Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KIRIKKALE

Belediye Başkanı Yaşar Erdemir'in acı günü
Belediye Başkanı Yaşar Erdemir'in acı günü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belediye Başkanı Yaşar Erdemir'in acı günü - Son Dakika


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