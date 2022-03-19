Belediye bütçesinin yüzde 50'si karla mücadelede harcandı - Son Dakika
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Belediye bütçesinin yüzde 50'si karla mücadelede harcandı

19.03.2022 16:59

Belediye bütçesinin yüzde 50'si karla mücadelede harcandıBİTLİS Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Belediyesinin 2022 yılı bütçesinin yüzde 50'si karla mücadele çalışmalarında harcandı.

Belediye bütçesinin yüzde 50'si karla mücadelede harcandı

BİTLİS Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Belediyesinin 2022 yılı bütçesinin yüzde 50'si karla mücadele çalışmalarında harcandı.

Süphan Dağı eteklerinde bulunan ve kentin en çok kar alan yerleşim yerleri arasında bulunan Aydınlar beldesinde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı beldede kapanan yolları açmak için kolları sıvayan belediye ekipleri, karla mücadelede hummalı bir çalışma yürütüyor. Karla mücadelenin devam ettiği beldede yağan kar sebebiyle belediyenin 2022 yılı bütçesinin yüzde 50'si şimdiden karla mücadele çalışmalarında harcandı.

Beldede yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde takip eden Aydınlar Belediye Başkan Yardımcısı Tacettin Karamercan, 5 metrelik karla mücadele ettiklerini belirterek, belediyeye ayrılan bütçesinin yüzde 50'sini bu yolda harcadıklarını belirtti. Bu yıl ciddi bir karla mücadele çalışması yürüttüklerini kaydeden Başkan Yardımcısı Karamercan, "İki gündür beldenin Kışıklı yolunda dozer çalışıyor. Çalışmalar daha bitmiş durumda değil. Burada yaklaşık 4-5 metre kar var. Belediyenin bütçesinin yarısı yolların açılmasında harcanıyor. 4-5 metre kar ile mücadele ediyoruz. Kar ve kış olduğu için çok zorluklarla karşılaşıyoruz" diye konuştu.

Belediye bütçesinin yüzde 50'si karla mücadelede harcandı
Belediye bütçesinin yüzde 50'si karla mücadelede harcandı
Belediye bütçesinin yüzde 50'si karla mücadelede harcandı

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Süphan dağı, Adilcevaz, Bitlis, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belediye bütçesinin yüzde 50'si karla mücadelede harcandı - Son Dakika


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