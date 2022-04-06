Belediye çalışanlarına sigarayı bırakma semineri - Son Dakika
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Belediye çalışanlarına sigarayı bırakma semineri

06.04.2022 12:37
Belediye çalışanlarına sigarayı bırakma semineri

Yüreğir Belediyesi çalışanlarına, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Sigarayı Bırakma Eğitimi' verildi.

Yüreğir Belediyesi çalışanlarına, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Sigarayı Bırakma Eğitimi' verildi.

Yüreğir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, personelin kişisel ve mesleki gelişimi için çeşitli kurumlarla iş birliği yaparak eğitimler düzenliyor.

Bu kapsamda düzenlenen 'Yüreğir Ramazan'da Sigarayı Bırakıyor' eğitimine belediyenin çeşitli birimlerinden 127 personel katıldı. Eğitimde, Uzm. Dr. Nureddin Özdener, sigara kullanımının özellikle kanser ve üst solunum yolu hastalıklarına yakalanma konusunda ciddi risk teşkil ettiğini vurguladı.

Dr. Olga Eker Özdener ise sigara kullanan kişinin fiziksel ve psikolojik sağlığının yanı sıra maddi anlamda da kötü etkilediğini belirterek bir an önce Sigara Bırakma Polikliniklerinden destek alabileceklerini dile getirdi.

Eğitime katılan Yüreğir Belediyesi personeli, Ramazan ayını da fırsat bilerek en kısa sürede sigarayı bırakmaya çalışacaklarının sözünü verdi.

Seminer için teşekkür eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, görevli doktorlara hediye takdim etti. - ADANA

Belediye çalışanlarına sigarayı bırakma semineri
Belediye çalışanlarına sigarayı bırakma semineri

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İl Sağlık Müdürlüğü, Yüreğir Belediyesi, Sigara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belediye çalışanlarına sigarayı bırakma semineri - Son Dakika


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