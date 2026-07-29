Belediye çalışanlarını sevindiren protokol

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Belediye İş Sendikası ile ilçe esnafı arasında indirim protokolü imzalandı.

Belediye İş Afyon Şube Başkanı Mehmet Selman ile Sandıklı Sanper Belediye İş Sendikası Baş Temsilcisi Ahmet Aybatı, ilçedeki çeşitli esnafları ziyaret ederek indirim protokolüne imza attı.

20'nin üzerinde esnafın dahil olduğu protokol kapsamında sendika üyeleri, anlaşma sağlanan iş yerlerinden yapacakları alışverişlerde yüzde 10 ile 40 arasında değişen oranlarda indirimden yararlanabilecek.

Yetkililer, uygulamanın hem sendika üyelerine ekonomik katkı sağlayacağını hem de ilçe esnafına destek olacağını ifade etti.