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İbrahim Özer, Faruk Demir, Ardahan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Belediye'den mahalle mezarlığına malzeme deposu - Son Dakika

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