Belediye'den mahalle mezarlığına malzeme deposu - Son Dakika
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Belediye'den mahalle mezarlığına malzeme deposu

07.06.2022 15:54
Belediye'den mahalle mezarlığına malzeme deposu

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatı üzerine Atatürk Mahallesi Mezarlığında eksik olan malzeme deposu yapımı için süren çalışmalar tamamlandı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatı üzerine Atatürk Mahallesi Mezarlığında eksik olan malzeme deposu yapımı için süren çalışmalar tamamlandı.

Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer'le görüşen Başkan Demir, mahalle mezarlığında vatandaşların kullanımına sunulacak malzeme deposu yapım işini üstlendi. Belediye işçilerinin yoğun çalışmaları sonucu kısa sürede inşa edilen malzeme deposu, mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale getirildi. - ARDAHAN

Belediye'den mahalle mezarlığına malzeme deposu
Belediye'den mahalle mezarlığına malzeme deposu
Belediye'den mahalle mezarlığına malzeme deposu
Belediye'den mahalle mezarlığına malzeme deposu
Belediye'den mahalle mezarlığına malzeme deposu
Belediye'den mahalle mezarlığına malzeme deposu
Belediye'den mahalle mezarlığına malzeme deposu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İbrahim Özer, Faruk Demir, Ardahan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Belediye'den mahalle mezarlığına malzeme deposu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belediye'den mahalle mezarlığına malzeme deposu - Son Dakika
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