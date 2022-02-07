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Belediye ekipleri, tarihi mezarlığın çehresini değiştirdi - Son Dakika

Belediye ekipleri, tarihi mezarlığın çehresini değiştirdi

07.02.2022 11:12
Belediye ekipleri, tarihi mezarlığın çehresini değiştirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde terk edilmiş köyün mezarlığı, Bodrum Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma ile yepyeni bir görünüme kavuştu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde terk edilmiş köyün mezarlığı, Bodrum Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma ile yepyeni bir görünüme kavuştu.

Bodrum'da yıllar önce terk edilen Girelbelen Köyü, doğa ve tarih tutkunlarının uğrak mekanlarından olmaya başladı. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Girelbelen Köyünün Osmanlı döneminden kalan mezarlığı ile ilgili Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi harekete geçti. Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi, mezarlık içerisinde sarmaşıkların sardığı ağaçlarda budama çalışması yürüttü. Ağaçların dalları sarmaşıklardan temizlendi. Mezarlara badana yapan ekipler, ayrıca mezarlık etrafını da çitlerle çevirmek için de çalışma başlattı.

Çalışmaların ardından tarihi mezarlık yepyeni bir görünüme kavuştu. - MUĞLA

Belediye ekipleri, tarihi mezarlığın çehresini değiştirdi
Belediye ekipleri, tarihi mezarlığın çehresini değiştirdi
Belediye ekipleri, tarihi mezarlığın çehresini değiştirdi
Belediye ekipleri, tarihi mezarlığın çehresini değiştirdi
Belediye ekipleri, tarihi mezarlığın çehresini değiştirdi
Belediye ekipleri, tarihi mezarlığın çehresini değiştirdi

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Osmanlı, Bodrum, Cenaze, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belediye ekipleri, tarihi mezarlığın çehresini değiştirdi - Son Dakika


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