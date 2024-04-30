Belediye işçilerinin yerine süpürgelerle temizlik yaptılar - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Belediye işçilerinin yerine süpürgelerle temizlik yaptılar

Aksaray Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde şehir meydanında dikkat çeken bir sosyal deney gerçekleştirdi. Belediye işçilerinin yerine süpürge ve el arabasıyla temizlik yapmaları istendi ve vatandaşlar olumlu yanıt verdi. İşçi Bayramı'na dikkat çekmek ve temizlik işçilerinin emeklerini anlamak amacıyla yapılan deneyde vatandaşlar meydanı temizledi.

30.04.2024 20:46  Güncelleme: 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belediye işçilerinin yerine süpürgelerle temizlik yaptılar

Aksaray Belediyesi'nden dikkat çeken sosyal deney

AKSARAY - Aksaray Belediyesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle şehir meydanında dikkat çeken bir sosyal deney yaptı. Belediyeye ait sosyal medya hesaplarında paylaşılan sosyal deneyde, yoldan geçenlere belediye işçileri yerine temizlik yapıp yapmayacakları soruldu ve birçok kişi olumlu tepki verdi.

Aksaray Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü'nün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne özel hazırladığı sosyal deney oldukça dikkat çekti. Sosyal deneyin konusu olarak yoldan geçenlere, gece gündüz demeden şehir genelinde titizlikle çalışan belediye işçileri yerine "Süpürge ve el arabasıyla temizlik yapar mısınız?" sorusu yöneltildi. İlk başta şaşkınlıkla karşılanan bu isteğe her vatandaş olumlu yanıt verdi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanında belediye işçilerinin yerine geçen vatandaşlar, süpürgelerle meydanda temizlik yaptı. Çok sayıda izlenme ve beğeni alan o görüntülerde vatandaşlar süpürge, kürek ve el arabaları ile meydanı süpürdü. İşçi Bayramı'na dikkat çekmek aynı zamanda da günlük hayatta şehrin bir noktasında görev alan temizlik işçilerinin çalışma koşullarını anlamaları için yapılan sosyal deneyde vatandaşlar süpürgeleri tekrar işçilere teslim etti.

Belediye işçilerinin yerine temizlik yapan 56 yaşındaki Bayram Erdoğan, "Bir çoğumuz farkında değiliz ama temizlik işçileri şehrimizin görünmeyen kahramanları. Yaz sıcağında olsun, kış soğuğunda gece gündüz demeden çalışıyorlar. Temizlik işçileri günün her saati gece dahil, sabahın ilk ışıklarında bile çalışıyorlar. Ne yazık ki günlük hayatın koşuşturması içinde onların bu değerli emekleri genellikle görmezden geliniyor. Oysa ki bir şehri cadde cadde, sokak sokak temizlemek hiç kolay değil. Belediyemiz bu konuda çok başarılı ve Aksaray'ımız tertemiz. Bugün burada işçi kardeşlerimizin, işlerinin hiç de öyle göründüğü gibi kolay olmadığını daha iyi anladık. Ben de işçi emeklisiyim ve işin zor kısmına bugüne kadar şahit olmamıştım. Tek sermayeleri alın teri olan işçilerimize emekleri için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Aksaray Belediyesi, Aksaray, 1 Mayıs, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Belediye işçilerinin yerine süpürgelerle temizlik yaptılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs’a gölge düşürmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor
17:59 Adıyaman’da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı Adıyaman'da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı
17:53 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ’’Mehmet Şimşek’’ açıklaması: Desteğimiz tamdır AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''Mehmet Şimşek'' açıklaması: Desteğimiz tamdır
16:47 Küçükçekmece’de belediyenin çukuruna düşerek can veren Edanur’un annesinin Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı Küçükçekmece'de belediyenin çukuruna düşerek can veren Edanur'un annesinin Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı
11:58 ABD’deki Columbia Üniversitesi’nde Filistin yanlısı öğrenciler dekanlık binasını bastı ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde Filistin yanlısı öğrenciler dekanlık binasını bastı
20:17 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı
19:13 Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı
18:43 Kütahya’da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü Kütahya'da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü
18:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı
16:41 İmamoğlu’ndan “Edanur“ paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız
16:22 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye’den pes dedirten sözler: Her erkek yapar 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 21:11:27. #1.13#
SON DAKİKA: Belediye işçilerinin yerine süpürgelerle temizlik yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement