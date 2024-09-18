Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılıyor - Son Dakika
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Yerel

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2005 yılında yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Bin 400'den fazla belediyeden görüş toplayarak, meclis çalışmalarının dijitalleştirilmesi hedefleniyor.

18.09.2024 11:18
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, belediye meclislerinin çalışma prensiplerini içeren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Bakanlık, bin 400'ü aşkın belediyeden yenilenecek yönetmelik için görüş topluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyelerin karar organları olan belediye meclislerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla 2005 yılında yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nde değişiklik için çalışma başlattı. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre belediye meclis çalışması ve katılıma ilişkin esas ve usulleri belirleyen Bakanlık, 25 maddeden oluşan yönetmeliğin uygulayıcısı olan belediyelerin görüşlerini alarak yönetmeliği güncelleyecek.

Bin 400'ü aşkın belediye görüş verecek

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün "yygm.mevzuat@csb.gov.tr" adresi üzerinden 15 Ekim tarihine kadar Türkiye'de yer alan bin 407 belediye ile Türkiye Belediyeler Birliği'nin görüşleri toplanacak. Online doldurulabilecek cetvelle yönetmeliğin mevcut halinin karşısındaki bölüme talepler yazılabilecek. Ortaya çıkacak analiz sonucu yönetmelikte güncelleme yapılacak.

Dijitalleşme hedefleniyor

Yenilenecek yönetmelikle özellikle meclis çalışmalarının dijital ortama aktarılması, kararların elektronik ortamda saklanması ve işlenmesi, elektronik imza ile oylama gibi çağın gereğine uygun çalışma sisteminin oluşturulması hedefleniyor.

Yönetmelik neleri kapsıyor

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nde belediye meclis komisyonlarının oluşturulmasından bu komisyonlarda çalıştırılacak uzmanlarda aranan şartlara kadar pek çok konuda usul ve esaslar yer alıyor. Güncellemeyle meclislerde görüşülen konuların kabul ve reddinden tutanakların düzenlenme usullerine kadar birçok konuyla ilgili görüş alınacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Politika, Çevre, Hukuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılıyor - Son Dakika

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