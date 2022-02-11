Üye Girişi
Belediye personelinden örnek davranış - Son Dakika

Belediye personelinden örnek davranış

11.02.2022 17:42
Belediye personelinden örnek davranış

Develi Belediyesi'nde görev yapan bir personel, bulduğu çantayı sahibine ulaştırdı.

Develi Belediyesi'nde görev yapan bir personel, bulduğu çantayı sahibine ulaştırdı.

Geçtiğimiz günlerde Mustafa Aksu Kültür Merkezinde sinema seansının ardından temizlik yapan kantin görevlisi Fatih Coruk, kaybedilmiş bir çanta fark etti. Çantayı güvenli bir yerde tutmak için Mustafa Aksu Kültür Merkezi sorumlusu Ali Hikmet Yılmaz'a teslim ettiğini belirten Coruk, "Akşamın ilerleyen saatlerinde çantasını kaybeden hemşerimiz tekrar kültür merkezine geldi. Bizler de kimlik doğrulaması yaptıktan sonra hemşerimize emanetini teslim ettik. C. Y. isimli hemşerimiz çantasında hiçbir eksik olmadan kendisine ulaştırmamızdan dolayı bizlere çokça teşekkür etti. Hemşerilerimizin mağduriyetini gidermek hem insanlık vazifemiz hem de işimiz gereği sorumluluğumuzdur" dedi.

Fatih Coruk'u ve Ali Hikmet Yılmaz'ı bu ahlaki davranışlarından dolayı tebrik eden Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü, "Böyle güvenilir personellerle çalıştığımız için iftihar ediyoruz. Böylesi ahlaki davranış sergiledikleri için personellerimize teşekkür ediyor, örneklik teşkil etmesini diliyorum" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

Belediye personelinden örnek davranış

YORUMLAR
500

Develi Belediyesi, Hikmet Yılmaz, Develi, Fatih, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belediye personelinden örnek davranış - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:40 Fransızların Macron'un karizmasını düzeltme uğraşı! Günler sonra gelen masa savunması şaşırttı
17:32 CHP'li Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" çıkışıyla ilgili konuştu: Bizim anlayışımızda zulme karşı çıkmamak da zulümdür
17:30 Beşiktaş'ta büyük zarar! Süper Lig'deki 15 takımın değerine bedel fatura
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
16:18 Arka Sokaklar'da bugün neler olacak? Engin Müdürün katilleri bulunacak mı?
16:14 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl sonunda yüzde 24'lere inecek, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşecek
16:00 Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Faturamı ödemeyeceğim" sözlerine AK Parti'den sert yanıt geldi
15:59 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı!
15:25 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 17:48:32. #1.12#
SON DAKİKA: Belediye personelinden örnek davranış - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement