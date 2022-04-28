Belediye personeline yüksekte güvenlik eğitimi - Son Dakika

Belediye personeline yüksekte güvenlik eğitimi

Sivas Belediyesi ve belediyenin iştiraki olan Özbelsan çalışanlarına yüksekte güvenli çalışma eğitimi verildi

SİVAS - Sivas Belediyesi ve belediyenin iştiraki olan Özbelsan çalışanlarına yüksekte güvenli çalışma eğitimi verildi.

Sivas Belediyesi ve Özbelsan AŞ bünyesinde görev yapan çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede yüksekte çalışma yapan personele güvenlik eğitimleri verildi.

Personele yönelik periyodik olarak gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri çerçevesinde; yüksekte çalışma yapanlar için özellikle halatlı kurtarma eğitimleri verilirken düğüm atma teknikleri ve yüksekte alınacak bir dizi tedbirler konusunda eğitimler verildi.

İki gün boyunca hem teorik hem de pratik eğitimler yeni itfaiye binasında yapıldı. Konusunda uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimler çerçevede, yüksekte çalışan personellere halat ve kemerlerde uygulanacak tedbirler de anlatıldı.