Belediye personeline yüksekte güvenlik eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi

Belediye personeline yüksekte güvenlik eğitimi

28.04.2022 15:22

Belediye personeline yüksekte güvenlik eğitimi Sivas Belediyesi ve belediyenin iştiraki olan Özbelsan çalışanlarına yüksekte güvenli çalışma eğitimi verildi Sivas Belediyesi ve belediyenin iştiraki olan Özbelsan çalışanlarına yüksekte güvenli çalışma eğitimi verildi.

Belediye personeline yüksekte güvenlik eğitimi

Sivas Belediyesi ve belediyenin iştiraki olan Özbelsan çalışanlarına yüksekte güvenli çalışma eğitimi verildi

SİVAS - Sivas Belediyesi ve belediyenin iştiraki olan Özbelsan çalışanlarına yüksekte güvenli çalışma eğitimi verildi.

Sivas Belediyesi ve Özbelsan AŞ bünyesinde görev yapan çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede yüksekte çalışma yapan personele güvenlik eğitimleri verildi.

Personele yönelik periyodik olarak gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri çerçevesinde; yüksekte çalışma yapanlar için özellikle halatlı kurtarma eğitimleri verilirken düğüm atma teknikleri ve yüksekte alınacak bir dizi tedbirler konusunda eğitimler verildi.

İki gün boyunca hem teorik hem de pratik eğitimler yeni itfaiye binasında yapıldı. Konusunda uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimler çerçevede, yüksekte çalışan personellere halat ve kemerlerde uygulanacak tedbirler de anlatıldı.

Belediye personeline yüksekte güvenlik eğitimi
Belediye personeline yüksekte güvenlik eğitimi
Belediye personeline yüksekte güvenlik eğitimi
Belediye personeline yüksekte güvenlik eğitimi

YORUMLAR
500
Başkan Bilgin mahalle başkanlarıyla bir araya geldi Başkan Bilgin mahalle başkanlarıyla bir araya geldi

Sivas Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belediye personeline yüksekte güvenlik eğitimi - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Kulislerde bomba etkisi yaratacak anket sonucu! Kazanan tarafı yüzde 28'lik kesim belirleyecek
15:46 DEVA Partisi'nin seçim kararına Karamollaoğlu'ndan yanıt: Garipsemiyorum
15:37 Gelecek Partisi'nden "seçim" çıkışı: Parti olarak gireceğimizi ilk biz açıkladık
15:37 Danıştay Savcısı mütalaasını açıkladı: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuksuz!
15:37 Yıllarca istismara maruz kaldığını söyleyen genç kız: Zara Phythian beni eşiyle ilişkiye girmem için zorladı
15:28 Merve Boluğur'un sosyal medya paylaşımları yine çok cesur! Deniz sezonunu açtı, bikiniyle poz verdi
15:22 Merkez Bankası'nın rezervleri bir haftada 108 milyar 916 milyon dolara geriledi
15:18 "Beni taciz ediyorsun" diyerek saldırmış! Aile hekiminin burnunu kıran 19 genç, adli kontrolle serbest bırakıldı
15:05 Rusya'dan Japonya hamlesi: 8 diplomat sınır dışı edilecek
14:57 Sokakta karşılaşan iki köpeğin garip hareketleri dikkat çekti! Kardeş olduklarının ortaya çıkmasıyla duygu dolu anlar yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 15:57:16. #1.13#
SON DAKİKA: Belediye personeline yüksekte güvenlik eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement