Belediye personelinin bulduğu 17,5 gram altın sahibine teslim edildi

29.04.2026 14:46  Güncelleme: 14:47
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde belediye temizlik personelinin çalışırken yerde bulduğu 17,5 gram gelen altın, sahibine teslim edildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Belediye bünyesinde temizlik personeli olarak görev yapan Şaban Zorba, çalıştığı sırada yerde 17,5 gram gelen altın buldu. Zorba, bulduğu altını Tosya Belediyesi'ne getirerek teslim etti. Tosya Belediyesi tarafından yapılan araştırma sonrasında altının Erol Ataş isimli vatandaşa ait olduğu belirlendi. Tosya Belediyesine davet edilen Aktaş'a, kaybettiği altın teslim edildi.

Belediye personeline duyarlılığı için teşekkür eden Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar, "Şaban Zorba'nın gösterdiği bu örnek davranış, hem insanlık adına hem de belediyemiz adına bizleri gururlandırmıştır. Emanete sahip çıkmanın ve dürüstlüğün en güzel örneklerinden birini sergileyen personelimiz, sergilediği bu duyarlılıkla hepimize örnek olmuştur. Bulunan altın sahibi Sayın Erol Aktaş'a teslim edilmiştir. Personelimiz Şaban Zorba'yı duyarlı ve örnek davranışından dolayı gönülden tebrik ediyor, Erol Aktaş'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi. . - KASTAMONU

Kaynak: İHA

