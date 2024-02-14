Belediyeden, ödüllü 'Çorum Spor Oyunları' etkinliği - Son Dakika
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Yerel

Belediyeden, ödüllü 'Çorum Spor Oyunları' etkinliği

Belediyeden, ödüllü \'Çorum Spor Oyunları\' etkinliği

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen spor oyunları etkinliği, 10 kategoride gerçekleşecek yarışmalarla başlıyor. Etkinlik kapsamında dereceye girenlere toplam 198 bin TL ödül verilecek. Etkinlik 20 Şubat-15 Mart tarihleri arasında yapılacak olup, kadınlar ve erkekler kategorilerinde 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar katılabilecek. Başvurular 19 Şubat Pazartesi gününe kadar Çorum Belediyesi internet sitesinden yapılabilecek.

14.02.2024 17:11  Güncelleme: 17:22
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Çorum Belediyesi spor oyunları etkinliği düzenliyor. 10 kategoride gerçekleşecek yarışmalarda dereceye girenlere toplam 198 bin TL ödül verilecek.

Çorum spor oyunları etkinlikleri 20 Şubat-15 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Bowling, dart, masa tenisi, satranç, langırt, penaltı atışı, 3x3 basketbol, ayak tenisi, corn hole ve geleneksel okçuluk olmak üzere toplam 10 branşta kadınlar ve erkekler kategorilerinde 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar katılabilecek.

Etkinlik başlangıç ve bilgilendirme toplantısı 20 Şubat Salı günü saat 18.00'de Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlük hizmet binası olan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonu'nda yapılacak. Katılımcılara çekilişle sürpriz hediyeler de verilecek.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, müsabakalarda dereceye giren takım sporlarındaki branşlarda ilk 4 takıma kupa verileceğini belirterek ayrıca dereceye giren takım sporcularının ve ferdi sporcuların tamamına madalyalarla birlikte toplam 180 bin TL para ödülü dağıtılacağını ifade etti.

Başvurular en son 19 Şubat Pazartesi gününe kadar www.corum.bel.tr internet sayfasındaki etkinlikler kategorisinden yapılabilecek. Yarışmalar ise 20 Şubat-15 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Belediyeden, ödüllü 'Çorum Spor Oyunları' etkinliği - Son Dakika

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