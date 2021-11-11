Belediyelerin gelir-gider bütçeleri komisyonlarda - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı dördüncü oturumunda ilçelerin 2022 yılına ait gelir-gider bütçeleri komisyona havale edildi.

Mustafa Bayer başkanlığında toplanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde gündem dışı konuşma yapılmadı. 45. madde olarak bulunan Seyhan'a bağlı Sarıhamzalı Mahallesinde 12779 Ada 19 parselde Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 6 Eylül 2021 tarihli kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait komisyon raporu birinci madde olarak görüşüldü. Komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Daha sonra sırayla Ceyhan, Sarıçam, Kozan, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Pozantı ve Feke ilçe belediyelerinin 2022 yılı gelir-gider bütçeleri ile ilgili teklifler Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliğiyle havale edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.30'da devam edecek. - ADANA