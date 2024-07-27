Belediyenin otoparkına gelen zamlar vatandaşlardan tepki çekti - Son Dakika
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Yerel

Belediyenin otoparkına gelen zamlar vatandaşlardan tepki çekti

Belediyenin otoparkına gelen zamlar vatandaşlardan tepki çekti Bayburt Belediyesi bünyesindeki kapalı otoparkın park ücretlerine zam yapıldı, bir anda yapılan zam, vatandaşlardan tepki çekti.

27.07.2024 22:58
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Belediyenin otoparkına gelen zamlar vatandaşlardan tepki çekti

BAYBURT - Bayburt Belediyesi bünyesindeki kapalı otoparkın park ücretlerine zam yapıldı, bir anda yapılan zam, vatandaşlardan tepki çekti.

Araç park sorunun yaz aylarında zirve yaptığı Bayburt'ta, vatandaşların yoğun olarak kullandığı 150 araç kapasiteli Saray Bahçesi Meydanı'nda bulunan kapalı otoparkın park ücretlerine zam yapıldı. İddiaya göre, uzun zamandır zam yapılmadığı öne sürülen fiyatlar aniden yukarı doğru çıktı, saatlik ücrette 13,5 liralık, aylık ücrette ise 250 liralık artışa gidildi. Yapılan zamla birlikte 15 dakika ile bir saat arasındaki park ücret bedeli 6,5 liradan 20 liraya, aylık abonelik ücreti ise 350 liradan 600 liraya çıkarıldı. Bir anda yapılan zam vatandaşlarda tepkiye neden olurken, vatandaşlar yeni park ücretini fazla bulduklarını belirttiler.

İlk 15 dakikanın ücretsiz olduğu otoparkta, 15 dakika ile bir saat arası 20 lira, park süresinin uzaması halinde her bir saat ise 5 lira olarak belirlendi. Saatlik fark ise 1,5 liradan 5 liraya çıktı. Şehit ve gazi yakınlarına ise park ücretsiz.

Yapılan zammı pahalı bulan Ali Gökdemir isimli vatandaş, "Çok pahalı oldu ya. Biz devamlı bu otoparkı kullanıyorduk, herhalde daha kullanmayacağız. Aslında diğer yerlere bakarsan, ucuz ama Bayburt gibi yerde bu ücretler yüksek, fiyatlar pahalı" dedi.

Yurt dışında yaşayan Hacı Türk isimli bir diğer vatandaş ise yurt dışında fiyatların bu şekilde olmadığını, denetimlerin eksikliğinden her şeyin fiyatının arttığını söyledi. "Denetim yok, bir şey yok kendi kendilerine zam yapıyorlar" diyerek konuşan Türk, "Kötü bir durum bu. Bire iki niye yani, böyle bir şey olur mu, olmaz. Ben yurt dışından geliyorum, bu ülkeyi böyle batırıyorlar. Kafalarına göre zam yapıyorlar, neye dayanarak zam yapıyorlar. Yurt dışında fiyatlar böyle değil, böyle saçma bir şey olabilir mi? Kafalarına göre bir şeyler yapıyorlar, maalesef ülkeyi batırıyorlar böyle. Denetim yok, bir şey yok kendi kendilerine zam yapıyorlar" dedi.

Bununla birlikte araç sahiplerinin anahtar bırakıp gittiği, vatandaşların otoparkı garaj gibi kullandığı, zamların o yüzden yapıldığı iddia edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Belediyenin otoparkına gelen zamlar vatandaşlardan tepki çekti - Son Dakika

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