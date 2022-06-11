Belediyesi personelinin dikkati kadını kurtardı - Son Dakika
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Belediyesi personelinin dikkati kadını kurtardı

11.06.2022 08:52
Belediyesi personelinin dikkati kadını kurtardı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tren rayları üzerinde sabit şekilde bekleyen kadının durumunu fark eden Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli, bir felaketi engellediler.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tren rayları üzerinde sabit şekilde bekleyen kadının durumunu fark eden Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli, bir felaketi engellediler.

Alınan bilgiye göre, Tarsus merkez Mithatpaşa hemzemin geçidinde görevli Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli, hemzemin geçide yakın bir noktada rayların üzerinde bir kadının sabit bir şekilde beklediğini fark ettiler.

Dün öğle saatlerinde yaşanan olayda, görevliler hızla kadının bulunduğu noktaya gidip, kendisini uyardılar. İki Belediye görevlisi, intihar için rayların üzerine beklediği iddia edilen ve ismi öğrenilemeyen 75 yaşlarındaki kadını, güvenli bir noktaya götürüp, durumu Emniyet birimlerine bildirdiler.

Olay yerine gelen 112 ekipleri, sağlık kontrolü için kadını götürürken, Emniyet birimleri ise inceeleme başlattı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Belediyesi personelinin dikkati kadını kurtardı - Son Dakika

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