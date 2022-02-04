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Belediyeye ait taşınmazların kira süresi 5+5 yıl oldu - Son Dakika

Belediyeye ait taşınmazların kira süresi 5+5 yıl oldu

04.02.2022 09:52
Belediyeye ait taşınmazların kira süresi 5+5 yıl oldu

Kütahya Belediyesi'ne ait taşınmazların 5+5 yıllığına kiraya verilebilmesi için encümene yetki verildi.

Kütahya Belediyesi'ne ait taşınmazların 5+5 yıllığına kiraya verilebilmesi için encümene yetki verildi.

Daha önce ihale yoluyla 3 yıllığına kiraya verilebilen belediyeye ait taşınmazların, yeni yapılacak kiralama ihalesinde, kiralama süresinin uzatılması konusu müzakeresi, belediye meclisinde gündeme geldi. Gündemin 11. maddesi olarak görüşülen konuda meclis üyeleri Belediye Encümeni'ne yetki verdi.

Konu ile ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Daha önce kira ihalesine çıkılmamış veya bir defa çıkılmış uzun süre kullanılmış olan taşınmazların, mülkiye müfettişleri denetiminde bulgu olarak yazıldığı için, 2020 yılı ocak ayında toplu ihaleye çıkmıştık. 3 yıl süre ile bunları kiraya vermiştik. Takdir edersiniz esnafımızın kalıcı yatırım yapabilmesi, iş yerini biraz daha iyileştirebilmesi için üç yıllık sürenin yeterli olmadığı gerekçesi ile en azından 5+5 olacak şekilde taraflar arasında herhangi bir anlaşmazlık olmadığı süre içerisinde beşinci yılın sonunda yeniden bir beş yıl daha uzatılması, yada iki taraf arasında sıkıntıların olması durumunda beş yıl sonunda yeniden ihaleye çıkılması yönünde bir teklif. Kira süresi biten taşınmazların tekrar ihaleye çıkarılırken, esnaflarımızın talepleri doğrultusunda 5+5 yıl olacak şekilde ihaleye çıkartılacaktır. Böylelikle hem esnafımız rahatlayacak hem de kira ihaleleri döneminde hepimizi rahatsız eden birçok konunun da önüne geçmiş olacak. Alınan karar bundan sonra yapacağımız kiralama ihalelerinde uygulanacaktır. Esnaflarımıza ve Kütahya'mıza hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

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Kütahya Belediyesi, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belediyeye ait taşınmazların kira süresi 5+5 yıl oldu - Son Dakika


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