Belgrad'ta Göstericiler Lityum Madeni Projesini Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Belgrad'ta Göstericiler Lityum Madeni Projesini Protesto Etti

Belgrad\'ta Göstericiler Lityum Madeni Projesini Protesto Etti

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da binlerce gösterici, hükümetin daha önce iptal edilen tartışmalı lityum madeni projesini yeniden başlatmasını protesto için sokaklara döküldü. Sırbistan'ın batısındaki Lozniçe (Loznica) şehrindeki lityum rezervlerinin İngiltere-Avustralya merkezli uluslararası madencilik devi Rio Tinto tarafından çıkarılmasına ilişkin proje, ülkede yeniden protestolara neden oldu.

10.08.2024 23:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da binlerce gösterici, hükümetin daha önce iptal edilen tartışmalı lityum madeni projesini yeniden başlatmasını protesto için sokaklara döküldü.

Sırbistan'ın batısındaki Lozniçe (Loznica) şehrindeki lityum rezervlerinin İngiltere- Avustralya merkezli uluslararası madencilik devi Rio Tinto tarafından çıkarılmasına ilişkin proje, ülkede yeniden protestolara neden oldu. Sırbistan hükümetinin haftalarca süren protestoların ardından 2022'de askıya aldığı lityum madeni projesi, madencilik şirketi Rio Tinto'ya verilen ruhsatların iptal edilmesinin kanunlara ve anayasaya aykırı olduğuna ilişkin mahkeme kararının ardından tekrar ülke gündemine oturdu. Çevreyi koruma derneklerinin Sırbistan hükümetine lityum ve bor madenlerinin aranması ile çıkarılmasına yönelik bir yasak kararı alması için tanıdığı 40 günlük sürenin sona ermesiyle birlikte başkent Belgrad'da dev bir gösteri düzenlendi. Sırbistan'ın dört bir yanından göstericilerin destek verdiği protestoda "Kazmayacaksınız" yazılı tişört giyen katılımcılar, "Maden olmayacak", "Sırp köylü isyanı", "Yeterince yalan dinledik", "Artık hapse atılma zamanınız geldi" yazılı pankartlar taşıdı.

Darbe girişimi iddiası da protestolarla ilgili

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic dün yaptığı açıklamada, Moskova'dan Sırbistan hükümeti aleyhinde bir darbe girişimine ilişkin istihbarat aldıklarını ve darbe girişiminin lityum madeni aleyhindeki protesto gösterileriyle bağlantılı olduğunu söyledi. Vucic, Rus kaynaklardan aldıkları istihbarata göre hükümeti devirmeye yönelik şiddetli kitlesel ayaklanma hazırlığı yapıldığını duyurdu.

Vucic, madenin 2028'da çalışmaya başlayabileceğini söylemişti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, haziran ayında yaptığı açıklamada Rio Tinto şirketi ve Avrupa Birliği'nin (AB) projenin çevresel standartlara bağlı kalacağı konusunda yeni garantiler sağladığını açıklamıştı. Vucic, tüm gerekli adımların atılması halinde madenin 2028'da çalışmaya başlayabileceğini ve bunun Sırbistan'ın yanı sıra tüm bölgenin dönüşümüne katkı sağlayacağını söylemişti. Sırbistan hükümeti, 19 Temmuz'da Avrupa Birliği ile bu ülkedeki madenlerden çıkarılan sürdürülebilir hammaddelerin kullanımına ilişkin bir stratejik ortaklık anlaşması imzalamıştı. - BELGRAD

Kaynak: İHA

Avustralya, Sırbistan, belgrad, Maden, Rio, Çevre, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Belgrad'ta Göstericiler Lityum Madeni Projesini Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:57 Instagram, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan’ın hesabını kapattı: İçeride 1,5 milyon takipçi kaldı Instagram, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'ın hesabını kapattı: İçeride 1,5 milyon takipçi kaldı
22:42 Fahrettin Altun, Instagram açılır açılmaz Haniye’yi andı, yorumlar peş peşe geldi: Sıkıyorsa kaldırsınlar Fahrettin Altun, Instagram açılır açılmaz Haniye'yi andı, yorumlar peş peşe geldi: Sıkıyorsa kaldırsınlar
22:36 Giresun’da düğünde havaya açılan ateş can aldı Giresun'da düğünde havaya açılan ateş can aldı
20:25 Instagram yeniden erişime açıldı Instagram yeniden erişime açıldı
17:56 Sokak ortasındaki katliamda kan donduran detay Eşi öldükten sonra da durmamış Sokak ortasındaki katliamda kan donduran detay! Eşi öldükten sonra da durmamış
11:49 Adele, Münih’teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı Adele, Münih'teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı
11:25 İki fotoğraf da Türkiye’den Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor İki fotoğraf da Türkiye'den! Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor
11:08 Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti
10:56 Türkiye, Olimpiyatlar’da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
10:12 Küstahlıkta sınır tanımıyor İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan’a saldırdı Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı
10:07 Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli
09:57 Esenyurt’ta ambulans şoförüne motorlu saldırı Esenyurt'ta ambulans şoförüne motorlu saldırı
09:17 Okan Buruk: Galatasaray’ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var Okan Buruk: Galatasaray'ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var
08:39 Penaltı mı değil mi Ünlü hakem ve yorumcular Icardi’nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü hakem ve yorumcular Icardi'nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 01:32:07. #1.13#
SON DAKİKA: Belgrad'ta Göstericiler Lityum Madeni Projesini Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement