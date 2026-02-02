Başkan Yalçın: "Bu mübarek gecenin huzura ve kardeşliğe açılan bir kapı olmasını diliyorum" - Son Dakika
Başkan Yalçın: "Bu mübarek gecenin huzura ve kardeşliğe açılan bir kapı olmasını diliyorum"
02.02.2026 10:04  Güncelleme: 10:05
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Berat Kandiliyle ilgili yayımladığı mesajda, bu mübarek gecenin affa, bağışlanmaya ve manevi arınmaya vesile olmasını diledi. Başkan Yalçın, tüm İslam aleminin birlik ve kardeşlik içinde olmasını temenni etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; Berat Kandili münasebetiyle yayımladığı mesajda, bu mübarek gecenin affa, bağışlanmaya ve manevi arınmaya vesile olmasını temenni etti.

Berat Kandili'nin rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar aralandığı müstesna gecelerden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Berat Kandilimiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak bu kutlu geceyi hayırlara vesile kılsın. İslam alemi olarak zor ve sancılı günlerden geçtiğimiz bu süreçte, bu mübarek gecenin huzura, sükünete ve kardeşliğe açılan bir kapı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki bu gece, tüm İslam alemi hem kendisi için af ve afiyet dilerken hem de insanlığın selameti için dualar edecektir. Rabbim edilen tüm duaları kabul buyursun."

Başkan Yalçın, mesajının sonunda ise; "Başta Talaslı hemşehrilerim olmak üzere, tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyor; bu mübarek gecenin birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayseri, Kültür, Yerel, Son Dakika

