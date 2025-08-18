Berberden Manevi Babaya: Ayhan ve Faruk\'un Hikayesi

Eskişehir'de 43 senedir berberlik yapan Ayhan Deliorman, yaklaşık 16 yıl önce ilk defa tıraş koltuğuna oturan ve evladı gibi sahiplendiği zihinsel engelli müşterisi Faruk Taymur'a eğitiminden tedavisine kadar birçok konuda destek oldu.

Erkek kuaförü Ayhan Deliorman, Ertuğrulgazi mahallesinde esnaflık yapıyor. Her gün birçok müşteriye hizmet veren Deliorman, yaklaşık 16 yıl önce Faruk Taymur ile tanıştı. Dükkanın tam karşısında ikamet eden zihinsel engelli Taymur, Deliorman'ın en unutulmaz müşterisi haline geldi. Zaman içerisinde Taymur'u evladı gibi sahiplenen Deliorman, ona eğitiminden tedavisine kadar birçok konuda destek oldu. Ayhan Deliorman'ın ilk dişini çekip askere uğurladığı Faruk Taymur, şimdi ise sanayide özel bir firmada çalışarak kendi ekmek parasını kazanıyor.

Her akşam iş çıkışında dükkanı ziyaret ediyor

Mahallenin en bilinen yüzlerinden birisi olarak akıllara kazınan Taymur, manevi babası olarak gördüğü Ayhan abisiyle her gün görüşüyor. Akşamları iş çıkışında Deliorman'ın dükkanını ziyaret eden Taymur, ufak işlere yardım ederek Ayhan abisinin yükünü hafifletiyor. Ayhan Deliorman ve Faruk Taymur arasındaki bu güçlü manevi bağ, görenlerin de takdirini topluyor.

"Dükkana ilk geldiğinde ağlamaya başladı, benden korkuyordu"

Faruk ile 2009 yılının kış aylarına yakın bir dönemde tanıştıklarını anlatan esnaf Ayhan Deliorman, "Ben, Faruk'un ailesinin yeni kiralamış oldukları evin karşısındaki bir berber dükkanı çalıştırıyorum. Her çocuk gibi Faruk'u da bir gün bize tıraşa getirdiler, ağlamaya başladı. Aile bana Faruk'un ameliyat olduğunu söylememişti. Tıraş ederken, makine ile arkasına girince ameliyat olduğu yeri gördüm. Aileye, 'Bu neyin nesi?' diye sordum. Onlar da bana her insanın anne karnındayken kafatasının beyni kapattığını, fakat Faruk'un kafatasının beynini kapatamadığını anlattı. Zannedersem, 6 aylıkken bu çocuğu Batman'da ameliyat etmişler. Ameliyattan sonra da bu kardeşimiz zihinsel engelli olarak kalmış. Benden önceleri korkuyordu. Faruk, doğu kökenli olduğu için Türkçe'yi anlamadığını düşünerek bir gün ona Kürtçe seslendim. 'Were were', yani 'Gel Gel' dedim. Ondan sonra geliş, o geliş" dedi.

"Faruk benim evladım, ben de onun onun manevi babası gibi oldum"

Yaklaşık 16 yıldır Faruk ile bağlarının kopmadığını vurgulayan Deliorman, "Bizim bu birliğimiz Faruk'un ilk dişinin çekilmesinden, eğitim ve rehabilitasyon alanına kadar uzanıyor. Faruk ile ilgilenerek, kardeşimizi topluma kazandırmayı amaçladım. Rabbimize şükürler olsun, şu anda da bunu çok güzel şekilde başardığımızı düşünüyorum. O burada sadece bir mahalleli ya da müşteri değil. Bizim sloganımız, 'Engel, sizsiniz.' Faruk benim evladım, ben de onun onun manevi babası gibi oldum. Her derdiyle elimden geldiğince madd, manevi ilgilenmeye gayret ettim. Sağ olsun, müşterilerimiz ve mahallelimiz de bu konuda bana destekte bulundular" şeklinde konuştu.

"Beni okuttu, bisiklet öğretti, dişimi çekti, askere yolladı"

Ayhan Deliorman'ı çok sevdiğini ifade eden Faruk Taymur ise, şunları söyledi:

"O benim babam gibidir. Ayhan abi ile 16 senedir beraberiz. Beni okuttu, bisiklet öğretti, dişimi çekti, askere yolladı. Şimdi sanayide çalışıyorum, ekmek paramı kazanıyorum. İş bittikten sonra geliyorum, canım sıkıldığı Ayhan abi ile vakit geçiriyorum. Camiye gidiyorum, müezzinlik yapıyorum. Akşam namazından sonra eve gidiyorum." - ESKİŞEHİR