Berberden Öğrencilere Ücretsiz Tıraş Hizmeti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Emek Caddesinde bir berber karne gününe özel anlamlı bir jestte bulundu. Berber dükkanı işleten İbrahim Tatlı, takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere saç tıraşını ücretsiz yapıyor.

25 yaşındaki berber ustası Tatlı, eğitimin önemine dikkat çekmek ve öğrencileri başarıya teşvik etmek amacıyla böyle bir uygulama başlattığını belirtti. Tatlı, "Bu yıl başarılı öğrencilerimize ücretsiz tıraş hizmeti vermekteyiz. Tüm başarılı öğrencilerimizi tebrik eder geri kalan hayatlarında başarıların devamını dileriz. Tüm esnafı bu projeye davet ediyoruz. Teşvik edelim ki öğrencilerimiz başarısız olmasın okula kendilerini adasınlar" ifadelerini kullandı.

İşletmede çıraklık yapan Furkan Kara ise, ustasının başlatmış olduğu projeden dolayı çok mutlu olduğunu ve bedava tıraş yaptıklarını aktardı.

Öğrencilerden Üveys Karan Bilgin, bu proje sayesinde ücretsiz tıraş olduklarını söyledi. Bilgin, "Takdir aldığım için beni bedava tıraş ediyor" dedi.

Bir diğer öğrenci Zeki Yıldız ise bu projeden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Yıldız, "Teşekkür aldım ve ücretsiz tıraş oldum" şeklinde konuştu.

Öğrenciler, berberin bu duyarlı davranışını memnuniyetle karşılarken, mahalle sakinleri de İbrahim Tatlı'nın örnek davranışının diğer esnafa da ilham vermesini temenni ediyor. - DİYARBAKIR