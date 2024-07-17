Bergama\'da çıkan yangın kontrol altına alındı

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(İZMİR) – İzmir'in Bergama ilçesi Kapıkayası Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık 24 saat havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.

İzmir'in Bergama ilçesi Kapıkayası Mahallesi'nde dün saat 15.16'da çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sonuç verdi.

Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangına İzmir Orman İl Müdürlüğü İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 uçak, 19 helikopter olmak üzere toplam 27 hava aracı, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer, çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerle mücadele edildi.

Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verilirken karadan müdahalenin devam etti. Sabah saatlerinde havadan müdahaleye de yeniden başlanırken yaklaşık 24 saat süren yangın söndürme çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.