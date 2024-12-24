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İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın duyurulmasına öncülük ettiği yardım kampanyası mutlu sonla tamamlandı ve milli sporcu Berkay Uslu yeni protezine kavuştu.

Daha önce Samet ve Alparslan'ın yardım kampanyalarına destek olan Başkan Kaya bu kez de genç Berkay'ın protezinin yenilenmesine öncülük etti. Küçük bir çocukken geçirdiği trafik kazası sonrası bir bacağını kaybeden, Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi ve aynı zamanda madalyalı milli sporcu Berkay Uslu, protezinin yenilenmesi için valilik onaylı bir yardım kampanyası başlatmıştı. 160 bin TL toplanması gereken yardım kampanyasına ilginin az olması üzerine, milli sporcu Başkan Kaya'dan destek istedi. Daha önce iki kolunu kaybeden Samet Aytepe ve SMA Tip 1 hastası Alparslan Sarıboğa'nın yardım kampanyalarına destek olan Başkan Kaya'nın kampanyanın duyurulmasına destek olması ile birlikte Berkay'ın kampanyasında gerekli olan 160 bin TL kısa sürede toplandı. Kampanya sonunda protezine kavuşan milli sporcu Uslu yeni protezini yayınladığı bir video ile duyururken Başkan Kaya ve kampanyaya destek olan herkese teşekkür etti.

Uslu, sosyal medya aracılığı ile yaptığı paylaşımda "Bu sadece bir protez değil. Daha güçlü adımlar atabilmem, hayata daha sıkı tutunabilmem ve kendi yolumda özgürce ilerleyebilmem için bir umut ışığı. Bu başarıda emeği geçen, kampanyaya destek veren ve bir şekilde elini uzatan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Berkay'ın yeni protezini resmi sosyal medya sayfası üzerinden duyuran Başkan Kaya, milli sporcuya destek olmaya devam edeceklerini belirterek, "Yardım kampanyasına destek olduğumuz milli sporcumuz Berkay Uslu, vatandaşlarımızın destekleri ile yeni protezine kavuştu. Berkay kardeşimizin daha güçlü adımlar atabilmesi, hayata daha sıkı tutunabilmesi ve kendi yolunda özgürce ilerleyebilmesi için yanında olmaya, başarıları ile gurur duymaya devam edeceğiz. Berkay'a bundan sonraki hayatında başarılar diliyor, kampanyaya destek veren tüm hayırseverlere canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN