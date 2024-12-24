Berkay Uslu Yeni Protezine Kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Berkay Uslu Yeni Protezine Kavuştu

Berkay Uslu Yeni Protezine Kavuştu

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası sona erdi. Genç milli sporcu Berkay Uslu, ihtiyaç duyduğu yeni protezine kavuştu.

24.12.2024 15:03  Güncelleme: 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın duyurulmasına öncülük ettiği yardım kampanyası mutlu sonla tamamlandı ve milli sporcu Berkay Uslu yeni protezine kavuştu.

Daha önce Samet ve Alparslan'ın yardım kampanyalarına destek olan Başkan Kaya bu kez de genç Berkay'ın protezinin yenilenmesine öncülük etti. Küçük bir çocukken geçirdiği trafik kazası sonrası bir bacağını kaybeden, Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi ve aynı zamanda madalyalı milli sporcu Berkay Uslu, protezinin yenilenmesi için valilik onaylı bir yardım kampanyası başlatmıştı. 160 bin TL toplanması gereken yardım kampanyasına ilginin az olması üzerine, milli sporcu Başkan Kaya'dan destek istedi. Daha önce iki kolunu kaybeden Samet Aytepe ve SMA Tip 1 hastası Alparslan Sarıboğa'nın yardım kampanyalarına destek olan Başkan Kaya'nın kampanyanın duyurulmasına destek olması ile birlikte Berkay'ın kampanyasında gerekli olan 160 bin TL kısa sürede toplandı. Kampanya sonunda protezine kavuşan milli sporcu Uslu yeni protezini yayınladığı bir video ile duyururken Başkan Kaya ve kampanyaya destek olan herkese teşekkür etti.

Uslu, sosyal medya aracılığı ile yaptığı paylaşımda "Bu sadece bir protez değil. Daha güçlü adımlar atabilmem, hayata daha sıkı tutunabilmem ve kendi yolumda özgürce ilerleyebilmem için bir umut ışığı. Bu başarıda emeği geçen, kampanyaya destek veren ve bir şekilde elini uzatan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Berkay'ın yeni protezini resmi sosyal medya sayfası üzerinden duyuran Başkan Kaya, milli sporcuya destek olmaya devam edeceklerini belirterek, "Yardım kampanyasına destek olduğumuz milli sporcumuz Berkay Uslu, vatandaşlarımızın destekleri ile yeni protezine kavuştu. Berkay kardeşimizin daha güçlü adımlar atabilmesi, hayata daha sıkı tutunabilmesi ve kendi yolunda özgürce ilerleyebilmesi için yanında olmaya, başarıları ile gurur duymaya devam edeceğiz. Berkay'a bundan sonraki hayatında başarılar diliyor, kampanyaya destek veren tüm hayırseverlere canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Aytekin Kaya, İncirliova, Belediye, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Berkay Uslu Yeni Protezine Kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
14:30 Suriye’de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
14:10 Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin’i protesto etti Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti
14:08 Balıkesir’de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş Balıkesir'de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş
13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
20:58 Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü
20:55 AK Parti’nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu AK Parti'nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu
20:48 Hama’da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı Hama'da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı
20:39 Bilal Erdoğan’dan ’şalvar’ çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin Bilal Erdoğan'dan 'şalvar' çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin
20:21 Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de PKKYPG için çember daralıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor
19:58 Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 15:51:49. #1.13#
SON DAKİKA: Berkay Uslu Yeni Protezine Kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.