Berlin'de Çöp Grevi Sonrası Sokaklar Kaosa Dönüştü

Almanya'da Berlin Şehir Temizlik Şirketi (BSR) çalışanlarının bir haftalık grevinin ardından Berlin sokaklarında çöp yığınları oluştu. Biriken 12 bin ton çöpün toplanmasının 2 hafta sürebileceği açıklandı.

Almanya'da Berlin Şehir Temizlik Şirketi (BSR) çalışlarının gerçekleştirdiği grev, sokaklarda kaosa neden oldu. Ocak ayının sonundan bu yana devam eden ücret görüşmelerinde sonuç alınamaması üzerine işçi sendikası Ver.di, BSR çalışanlarını 10- 14 Mart tarihleri arasında 1 haftalık iş bırakma eylemine çağırdı. BSR çalışanlarının da greve katılmasıyla bir hafta boyunca Berlin'de çöp toplanmadı. Atık toplama tesislerinin yanı sıra atıktan enerji üretim tesisleri, biyogaz tesisleri de grev nedeniyle çalışmadı.

Sağlık sorunlarına neden olabilir

Grev nedeniyle sokaklarda ve çöp kutularının bulunduğu alanlarda çöp yığınlarının oluştuğu görüldü. Berlinliler, çöp torbalarını dolup taşan çöp kutularının çevresine bıraktı. Toplanmayan çöplerin yaydıkları kötü kokunun yanı sıra çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceği de açıklandı. Başkentte haşere ve özellikle fare istilasına karşı uyarılarda bulunuldu. Fare, sıçan gibi kemirgenlerin salmonella, SARS, hantavirüs, tifüs ve veba dahil yaklaşık 120 hastalığı insanlara bulaştırabildiği hatırlatıldı.

Grevinin sona ermesinin ardından pazartesi gününden itibaren bin 300 çöp toplama çalışanı, biriken 12 bin ton çöp yığınını toplamak üzere yeniden işbaşı yaptı. Ancak yetkililer, biriken çöp yığınlarını tamamen temizlemenin 2 hafta sürebileceği uyarısında bulundu.

Çalışanların talepleri

Ver.di sendikası ile Berlin Belediye İşverenleri Birliği arasında, Ocak ayının sonundan bu yana devam eden toplu ücret görüşmelerinde henüz sonuç alınamadı. Sendikalar çalışanlar için yüzde 8 daha fazla ücret, ayda en az 350 euro ve özellikle stresli işler için daha yüksek ikramiye talep ediyor. İşverenler ise bu taleplerin karşılanamaz olduğunu düşünüyor.

Ver.di sendikası önümüzdeki 14 gün içerisinde yeni bir grev çağrısında bulunmayacak ve öncelikle biriken çöplerin temizlenmesi sağlanacak. - BERLİN