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Berlin'de Irkçılık Karşıtı Gösteri - Son Dakika
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Berlin'de Irkçılık Karşıtı Gösteri

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaklaşık 100 bin kişi, ülkedeki bütün yabancıları sınır dışı etmeyi planladığı ortaya çıkan aşırı sağcı AfD (Almanya için Alternatif) Partisi'ni protesto ederek, ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi.

Berlin\'de Irkçılık Karşıtı Gösteri
21.01.2024 - 21:24,  Güncelleme: 21:30
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Almanya'nın başkenti Berlin'de yaklaşık 100 bin kişi, ülkedeki bütün yabancıları sınır dışı etmeyi planladığı ortaya çıkan aşırı sağcı AfD (Almanya için Alternatif) Partisi'ni protesto ederek, ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi.

Almanya'da aşırı sağcı AfD (Almanya için Alternatif) Partisi ve ırkçılık karşıtı protestolar sürüyor. Başkent Berlin'deki parlamento binası Reichstag'ın önünde toplanan yaklaşık 100 bin kişi, ülkedeki bütün yabancıları sınır dışı etmeyi planladığı ortaya çıkan aşırı sağcı AfD Partisi'ni protesto etti. Almanya'da demokrasinin korunmasına vurgu yapan göstericiler, "Naziler dışarı" ve "Bütün Berlin AfD'den nefret ediyor" sloganları attı. Eylemciler, ellerinde üzerinde "Irkçılar alternatif olamaz" ve "Nazilere yer yok" yazan dövizler taşıdılar. Göstericiler, "Bizler birlik olursak, Nazilerin ve aşırı sağın yeri olmaz. Artık aşırı sağa karşı kararlı duruş sergileyen politikalara ve politikacılara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Göstericiler, havanın kararması ile protesto sırasında aynı anda cep telefonlarının ışıklarını açarak görsel şölen oluşturdu. Yoğun kalabalık nedeniyle metrolar ve banliyö trenlerinin seferlerinde aksamalar meydana geldi.

Köln ve Münih'te de on binler sokaktaydı

Berlin'in yanı sıra Köln ve Münih'te düzenlenen benzer gösterilere de on binlerce kişi katıldı. Köln'deki gösteriye organizatörlere göre 50 binden fazla kişi, Münih'teki gösteriye ise polise göre 100 bin kişi katıldı. Münih'teki gösteri, aşırı kalabalık nedeniyle güvenlik endişesiyle yarıda kesilmek zorunda kaldı. Ülkenin diğer kentlerinde de ırkçılık karşıtı ittifakın çağrısı üzerine çok sayıda irili ufaklı protesto düzenlendi.

AfD'nin gizli toplantısı

Alman basınında yer alan haberlerde, geçtiğimiz sene kasım ayı sonunda AfD Partisi üyeleri ve diğer bazı ırkçı grupların Potsdam'ın kuzeyindeki lüks bir otelde "Geri Dönüş" konulu konferansta bir araya geldikleri ve AfD'nin iktidar olması durumunda ülkedeki bütün yabancıları sınır dışı etme stratejisinin nasıl uygulanacağının ele alındığı belirtilmişti. Toplantıda ayrıca Almanya vatandaşlığına geçmiş olan yabancı uyrukluların da vatandaşlığının iptal edilerek, ülkeden gönderilmesinin tartışıldığı ifade edilmişti. Haberlerde, toplantıda AfD'nin Federal Meclis üyesi Gerrit Huy, AfD'nin Federal Meclis'teki lideri Alice Wiedel'in kişisel asistanı Rolan Hertwigi, AfD'nin Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi Grubu Başkanı Ulrich Siegmund, Avusturya'dan aşırı sağcı Martin Sellner ve Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) üyesi 2 kişinin de yer aldığı belirtilmişti. Haberlerde, toplantıya davet için gönderilen mektupta, "Ülkemizi yeniden normal ve sağlıklı bir rotaya sokma şansı, her zamankinden daha fazla" ifadelerinin kullanıldığı ve katılımcılardan "en az 5 bin euro bağış" yapması talep edildiği aktarılmıştı.

Gizli toplantının ortaya çıkmasının ardından aşırı ırkçı politikaları ve anayasaya aykırı tutumları nedeniyle AfD'nin kapatılması tartışma konusu oldu. - BERLİN

Kaynak: İHA
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