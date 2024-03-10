Berna Türemen'in 'Bitmez Tükenmez Kadın' Sergisi Eskişehir'de Açıldı

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Çağdaş Türk resim sanatının temsilcilerinden Berna Türemen'in eserlerinden oluşan "Bitmez Tükenmez Kadın" adlı resim sergisi, Eskişehirlilerin beğenisine sunuldu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel ünlü ressam Berna Türemen'in eserlerinden oluşan "Bitmez Tükenmez Kadın" adlı resim sergisi, Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi Sanat Galerisi'nde açıldı. Açılışa Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkan Vekili Hasan Ünal, Başkan Yılmaz Büyükerşen'in eşi Seyhan Büyükerşen, Eskişehir Sivil Sosyal Yaşam Derneği Başkanı Sevim Şahin, belediye bürokratları, sanatçılar, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Vekili Hasan Ünal, sergi için Berna Türemen'e teşekkür ederek herkesin bu özel sergiyi mutlaka görmesi gerektiğini belirtti. Eskişehir Sivil Sosyal Yaşam Derneği Başkanı Sevim Şahin de Cumhuriyet'in 100. yılı anısına Berna Türemen'e "Vefa Ödülü" takdim etti.

Berna Türemen ise, "Eskişehir'e vefa ve gönül borcumuz bitmez. Sayın Yılmaz Büyükerşen ile 1980'li yıllardan beri tanışmamızla bu vefa hiç bitmemiştir. Seyhan Hanım da burada. Çok teşekkür ederim" dedi.

Sanatseverler, sergiyi 31 Mart 2024 tarihine kadar gezebilecek.