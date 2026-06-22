Beşevler Muhtarı Mustafa Canbaz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bilecik'te sevilen muhtar Mustafa Canbaz, son yolculuğuna uğurlandı.
Hayatını kaybeden Osmaneli ilçesine bağlı Beşevler/Hisarcık Köyü Muhtarı Mustafa Canbaz, Beşevler Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de katılarak aileye taziyelerini iletti. Cenaze namazı sonrası merhum Mustafa Canbaz, dualar eşliğinde defnedilmek üzere mezarlığa uğurlandı.
Vali Faik Oktay Sözer, merhumun ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek sabır temennisinde bulundu - BİLECİK
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