Besici, emekli ve asgari ücretlilere indirimli süt satıyor

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SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ın Kuşçu Köyü'nde besicilik yapan Üzeyir Koç, sürekli süt verdiği müşterilerinden alım gücü daralan emekli ve asgari ücretli vatandaşlara daha ucuz süt vermeye başladı, "(5 litrelik sütü) 60 liraya veriyorum emeklilere. Asgari ücretlilere 70 lira oluyor. Normalde 100 liraya veriyorum devamlı" dedi.

Emekli ve asgari ücretle çalışanların maaşlarında yapılan iyileştirmelerin ardından, halkın günlük tüketim maddelerine yapılan zamlar, maaşları eritti. Emekli ve asgari ücretliler, ellerine geçen maaşla ay sonunu getirmek için günlük zorunlu tüketim maddelerinden vazgeçmek zorunda kaldı. 24 yıldır Yozgat'ın Kuşçu köyünde besicilik yapan ve Yozgat il merkezindeki müşterilerine süt temin eden Üzeyir Koç'un özellikle emekli ve asgari ücretle geçinen müşterileri süt almaktan vazgeçmeye başladı. Bunu fark eden Koç, çözümü emekli ve asgari ücretlilere indirim yapmakta buldu.

"YEM FİYATLARI YÜKSEK DE OLSA MÜŞTERİLERİMİZE İNDİRİMİMİZİ YAPIYORUZ"

Özellikle yem fiyatları ve diğer girdi maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle bir kilo sütün 20 liranın üzerinde satılması gerektiğini bildiren besici Üzeyir Koç, alım gücü daralan müşterilerine imkanları ölçüsünde yardımcı olmaya çalıştığını söyledi. Koç, "Şimdi hayvancılık yapıyoruz. Yemlerde çok pahalılık var fiyatlarda. Bir anda 30-40 lira birden arttı yem fiyatları. 400 liradan 480 lira oldu yem fiyatları. Biz emeğimizin karşılığını kurtaramıyoruz çoğu zaman. Yeme çok para veriyoruz, artıştan dolayı yem fiyatlarında. Buna rağmen yem fiyatları yüksek de olsa müşterilerimize indirimimizi yapıyoruz" dedi.

"60 LİRAYA VERİYORUM EMEKLİLERE. ASGARİ ÜCRETLİLERE 70 LİRA OLUYOR"

Yozgat'ta 24 senedir besicilik yaptığını bildiren Üzeyir Koç, şöyle konuştu:

"Vatandaşa süt getiriyorum, devamlı da müşterilerim var, abonelerim çok, sütlerden memnunlar. Emeklilere indirim yapıyorum, ikramda bulunuyorum. 60 liraya veriyorum emeklilere. Asgari ücretlilere 70 lira oluyor. Normalde 100 liraya veriyorum devamlı. Vatandaşın alım gücüne göre sütlerin fiyatlarını ayarlıyorum. Bir yerde mecburiyet karşısında oldu bu fiyatların dengesizliği. Vatandaşın alım gücüne göre ayarlamaya çalışıyoruz bir yerde. Yüksek maaş almadıkları için onun dengelemeye çalışıyoruz. Benden süt alanlar indirimden yararlanıyor. Emekli olsun, asgari ücretli olsun, memnun kalıyorlar. Bu süt fiyatları bizi kurtarmıyor, maliyetler pahalı, yem fiyatları yüksek. Vatandaşa destek olmak için vatandaş da talep çok oluyor bizden alıyorlar, onun için biz de getiriyoruz. Kurtarmasa da mecbur bu işi yapıyoruz. 10-15 tane var hayvanımız. Günlük 50-60 kilo oluyor sütümüz."