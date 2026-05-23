Besiciler Nakliye ve Maliyetler Yüzünden Zorluk Yaşıyor

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Çiçek, yüksek nakliye ve kira maliyetleri nedeniyle besicilerin büyükşehirlere kurbanlık göndermekte zorlandığını söyledi. Yem ve gübre fiyatlarının artması, şap hastalığı ve genç nüfusun tarım ve hayvancılıktan uzaklaşması nedeniyle hayvancılık ve tarımda Türkiye'nin zor günler beklediğini kaydeden Çiçek, teşvik programlarının uygulanması gerektiğini vurguladı.

Elazığ Kırmızı Et üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Çiçek, Kurban Bayramı öncesi et fiyatları ve piyasa koşulları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Nakliye maliyetleri ve kurban pazarı kiralarının yüksekliğinden dolayı besicilerin batıya gidemediğini vurgulayan Çiçek, Artan yem fiyatlarının da üreticiyi zorladığını vurguladı. Petrol ve gübre maliyetlerinin yükselmesi sonucu üretimin daha yüksek fiyatlarla yapılmasına yol açtığını kaydeden Çiçek, şunları söyledi:

"Geçen yıl bu zamanlarda bir torba yem 600 TL civarındayken, bugün 900 ile 1000 TL arasında değişmektedir. Özellikle yem üretiminde kullanılan ham maddelerin yaklaşık yüzde 60'ının ithalat yoluyla Türkiye'ye gelmesi, petrol fiyatlarının yükselmesi ve gübre maliyetlerinin artması nedeniyle tarım ve hayvancılıkta zor bir yılın bizi beklediğini görüyoruz. Yağışlar iyi olsa bile sonuçta hububatın tarladan kaldırılması için tarım makineleri kullanılacak ve bu makineler mazotla çalışacak. Bu da üretim maliyetlerini artıracaktır."

Özellikle şap hastalığı nedeniyle hayvan varlığımız azalmıştır. Bakanlık tarafından dışarıdan damızlık hayvan getirilse bile istenen sayıya ulaşılamamıştır. Hayvan sayısındaki yetersizlik devam ettiği sürece Türkiye'nin ucuz et tüketmesi hayal olacaktır. Türkiye, hayvan varlığı bakımından kısıtlı bir ülkedir. Yaklaşık 16 yıldır dışarıdan kasaplık hayvan, besilik hayvan ve karkas et ithal edilmektedir. Gerekli tedbirler alınmazsa bu sürecin uzun yıllar devam edeceği görülmektedir."

Kırsal bölgede nüfus oranın düştüğünü son 20 yılda yüzde 10'lara kadar düştüğünü aktaran Çiçek, gençlerin tarım ve hayvancılıktan uzaklaştığını ifade etti. Gençlerin tarıma yönelmesi için politikaların geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Çiçek, şöyle konuştu:

"Gençlerin taşrada kalıp tarım ve hayvancılıkla uğraşmasını sağlayacak ekonomik ve sosyal güvenceler oluşturulmalıdır. Bugün Türkiye'de tarım ve hayvancılıkla uğraşanların yaş ortalaması 55'in üzerine çıkmıştır. Bu çok büyük bir tehlikedir. Gençler daha garantili bir gelecek sunduğunu düşündükleri sektörlere yönelmektedir. Bu nedenle bütçeden tarım ve hayvancılığa daha ciddi pay ayrılması ve gençlerin geleceğini güvence altına alacak politikaların hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır."

"SİGORTA PRİMLERİ DEVLET TARAFINDAN YATIRILIRSA, KÖYLÜ KÖYÜNDE KALIR"

Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanların sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması gerekiyor. Çünkü mevsimlik çalışanlar ya da şirket işçisi olarak tabir edilen birçok vatandaş, sadece sigortası yatsın diye köyden şehre gelip asgari ücretle çalışmaktadır. Eğer bu insanların sigorta primleri devlet tarafından yatırılırsa, köylü kendi köyünde kalır; hem tarlasını eker hem de hayvancılıkla uğraşmaya devam eder. Hiç olmazsa 'Devlet benim sigortamı yatırıyor' diyerek bir güvenceye sahip olur. Biz bunu yıllardır dile getiriyoruz. Bunun mutlaka hayata geçirilmesi gerekiyor. Ancak maalesef şu ana kadar bu konuda ciddi bir gelişme yaşanmadı."