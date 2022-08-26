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Besiciler sıcaktan etkilenen büyükbaş hayvanlarını gölette serinletiyor

ERZİNCAN - Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Erzincan'da besiciler, öğle saatlerinde sıcaktan etkilenen büyükbaş hayvanlarını gölete sokarak suyla serinletiyor.

Kentte zaman zaman mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Mertekli Mahallesinde yaşayan besiciler, güneşe maruz kalarak sıcak havadan etkilenen inek sürüsünü suya sokarak serinlemelerini sağlıyor.

Büyükbaş hayvanlara çobanlık yapan Veysel Fırat, bu yıl Erzincan'da yaşanan aşırı sıcaklardan dolayı hayvanların bunaldığını hatta sıcak havanın zaman zaman hastalanmalarına dahi neden olduğunu söyledi.

Bu nedenle hayvanların öğle saatlerinde genellikle sulu yerleri tercih ettiğinin kaydeden Fırat, "Suya giren büyükbaş hayvanlar sıcak havada bir süre kalarak böyle serinliyor. Öğle oldu mu suya doğru yaklaşıyorlar, gölete girip serinliyorlar" dedi.