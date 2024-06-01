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Besicilerin yayla yolculuğu başladı

BİTLİS - Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da havaların ısınmaya birlikte hayvan besicilerin yaylalara göçü başladı.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle beraber, yaylacıların haftalar süren göçü de başlamış oldu. Kimi besici hayvanlarıyla beraber yürüyerek yaylaya gitmeyi tercih ederken, kimi besiciler ise kamyonlar vasıtasıyla yaylaya ulaşıyor.

Yaklaşık bin küçükbaş hayvanı ile Mardin'den yola çıkan Şahin Sezgin isimli besici, yolculuğun zorluklarına değindi. Günlerdir yolda olduğunu ifade eden Sezgin, Bitlis'ten geçerek Erzurum yaylalarında yolculuğunun sona ereceğini söyledi