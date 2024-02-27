Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Yerel Seçim Çalışmalarını Anlattı

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yerel seçim çalışmalarını katıldığı programda anlattı. Öğrenci-Ye, Halk Market ve Mağaza, Aşevi gibi ilçede yaşayan komşularının hayatını kolaylaştıran projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Rıza Akpolat, son 5 yılda sosyal belediyecilik, kültür-sanat, başta olmak üzere birçok farklı alandaki çalışmaları Beşiktaş halkının hizmetine sunduklarını ifade etti.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gün içerisinde komşularıyla sık sık bir araya gelen Başkan Rıza Akpolat, dün akşam bir televizyon programına konuk olarak katıldı ve son 5 yılda ilçede gerçekleştirdiği hizmetleri anlattı. Başkan Akpolat, saha çözüm hareketi çalışması sonucunda elde edilen verilerle sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalar yaptıklarını kaydederek şunları söyledi:

"Halk Marketimizi, Halk Mağazamızı açtık. Semt Kartlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız halk marketten halk mağazadan, sağlıklı gıdaya, tekstil ürünlerine ve mobilyaya ulaşabiliyorlar. Aşevini kurduk. Beşiktaş'ta her gün 6 bin adet sıcak yemek ihtiyaç sahibi komşularımıza dağıtılıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın olduğu veriyi tespit ettik, bu veri yoktu ne kaymakamlıkta ne de diğer kamu kurumlarında ihtiyaç sahibi vatandaşların sayısı görülmüyordu. Okul çağındaki çocuklarımızın beslenme çantalarını dolduruyoruz, ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiğimiz İlçe Milli Eğitimden bize gelen bildirilen bütün öğrencilerin haftalık beslenme ihtiyacını karşılıyoruz."

"Günlük 2 bin öğrencinin yeme-içme ihtiyacını karşılıyoruz"

Beşiktaş'ın bir öğrenci kenti olduğuna dikkat çeken Başkan Rıza Akpolat Öğrenci-Ye projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Beşiktaş'taki esnafa da çağrı yaparak projenin detaylarını paylaşarak, "Çarşı esnafımız, Ortaköy'deki esnaflarımız, üst gelir grubundaki esnaflarımız, TURYİD ve Beşiktaş Esnafları Derneği iş birliğinde Öğrenci-Ye diye bir aplikasyon hazırladık. Öğrenci, öğrenci numarasını girip kendine en yakın anlaşmalı restorana gidip ücretsiz olarak yeme- içme ihtiyacını karşılıyor. Günlük 2 bin öğrencinin yeme- içme ihtiyacını karşılıyoruz. Öğrencilerle ilgili olarak daha önce kütüphane yoktu, 2 tane kütüphane açtık. Biri Oruç Aruoba Dikilitaş'ta diğeri Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi'nin içerisinde olan Altan Öymen kütüphanemizi öğrencilerle buluşturduk" dedi.

"Beşiktaş'ta denize sıfır sosyal tesis inşa ettik"

Beşiktaş meydanda denize sıfır noktada yaklaşık 1.1 dönüm üzerine bir sosyal tesis inşa ettiklerini söyleyen Başkan Akpolat, "Semt kartları Beşiktaşlılarımıza dağıttık, Beşiktaşlı komşularımız gidip Beşiktaş'taki bütün sosyal tesislerden bilhassa son açtığımız sosyal tesisten indirimli olarak yeme- içme ihtiyacını karşılıyorlar" diye konuştu.

"Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi açtık"

Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi açtıklarını ve aynı zamanda 65 yaş üstü komşularına yönelik yaptıkları çalışmaları da anlatan Başkan Rıza Akpolat, "Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi açtık. Burada boşanma aşamasındaki, kadınlarımızın, şiddet gören kadınların hukuksal sorunlarını çözüyoruz. Onlara avukatlık hizmeti veriyoruz ve istihdam sorunlarına İBB ile iş birliği içerisinde birlikte yardım ediyoruz. Yine 65 yaş üstü nüfusumuz çok fazla nüfusumuzun yüzde 16.2'sini oluşturuyor. 65 yaş üstü yaşam ofisini kurduk. Belediye binamızda bir yeri onlara ayırdık. Podoloji servisi kurduk 75 yaş üstü komşularımızın ayak sağlığı sorunlarını çözüyoruz. Evde bakım hizmetimiz zaten var, temizliklerini yapıyoruz, kuaför hizmeti veriyoruz. Gerontomimari çalışması başlattık, çok önemsiyoruz çünkü belli bir yaşın üstünde yalnız yaşayan yatağa bağlı yaş almış komşularımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ta 45 parkı yeniledik, 2 tane müze açtık"

45 tane parkı yenilediklerini ifade ederek, 2 yeni müzeyi de Beşiktaş'a kazandıklarını söyleyen Başkan Rıza Akpolat, "Yeşil alanlarla ilgili önemli atılımlar yaptık, Beşiktaş'ta biz 18 tane yeri atıl alandan yeşil alana çevirdik, yeni park yaptık. 45 tane parkımızı yeniledik, sıfırdan yeniledik. Konaklar Parkı'nı 21 bin dönüm arazi bulunan alanı İBB ile parka çevirdik. Ortaköy'de Ortaköy yaşam vadisini hayata geçiriyoruz. Festival yaptık, 40 gün. Ortaköy Kültür Merkezi'ni açtık. Cumhuriyet'in 100. Yılında açılışını gerçekleştirdik. İçerisinde Afife Jale sahnemiz var onu açtık, içerisinde sosyal tesis açtık. Yine Zülfü Livaneli'ye ait bir müze açtık. Beşiktaş'ta daha önceden belediye meclisi olarak kullanılan binada Kedi Müzesi açtık" dedi.

"Veteriner Hizmetleri Müdürlüğümüz 7/24 hizmet veriyor"

Başkan Akpolat, 5 tane acil hayvan ambulansı aldıklarını, 7 gün 24 saat hizmet verdiklerini belirterek, "Bir sorun olduğu zaman ekiplerimiz olay yerine ulaşıp hemen sorunu çözüyorlar. Engelli kedi ünitemizi açtık" dedi.

"Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünü ve İmar A.Ş'yi kurduk"

Başkan Rıza Akpolat, Beşiktaş'ın yıllardır çözülmeyen altyapı sorunlarının İBB iş birliği ile tarihe karıştığını vurguladı ve depreme yönelik kentsel dönüşüm müdürlüğünü hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Beşiktaş'ta yıllardır, altyapı konusunda öncelenmemiş bir bölgeydi. Hızlıca İBB ile beraber Beşiktaş'ın altyapı sorununu çözdük. Barbaros Bulvarı'nda, Nispetiye'de, Nüzhetiye'de, Şair Nedim'de, Kuruçeşme'de, Arnavutköy'de, Bebek'te yağmur suyu ve atık suyunu birbirinden ayırdık. Beşiktaş'ta kentsel dönüşüm müdürlüğünü, Beşiktaş İmar A.Ş'yi kurduk. Beşiktaş İmar A.Ş, bize başvuran vatandaşlarımızdan muvafakatnameleri topluyor, onlar adına firmalarla görüşmeler gerçekleştiriyor. Onların belirlediği firmalarla görüşmeler yapıyor. Yıkımından ruhsatına bütün sürecini denetliyor ve yönetiyor. Şu ana kadar 57 tane bağımsız binanın sitenin muvafakatnamelerini aldık, görüşmelerimiz sürüyor" diye konuştu. - İSTANBUL