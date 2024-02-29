Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, site sakinleri ve yöneticileriyle bir araya geldi

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ilçedeki site sakinleri ve yöneticileriyle bir araya geldi. Görüş, öneri ve talepleri dinleyen Başkan Akpolat, "Beşiktaş'ta katılımcı demokrasiden asla taviz vermeden kentimizin yarınları için kararlarımızı birlikte almaya devam edeceğiz" dedi.

İlçede bulunan sitelerin başkanları ve müdürleriyle bir araya gelen Başkan Akpolat, Yeni Ulus ve Siral Siteleri'ni ziyaret etti. Burada vatandaşlarla sohbet eden; görüş, öneri ve talepleri dinleyen Akpolat, şunları söyledi:

"Yeni Ulus ve Siral Siteleri'ndeki komşularımızla bir araya geldik. 1989-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın Belediye Başkanı olarak görev yapmış değerli büyüğümüz Ayfer Atay Başkanımızın da katıldığı buluşmamızda komşularımızla verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Katılımcı yönetim anlayışını sürdürme, Beşiktaş'ta birlikte karar almaya devam edeceğiz."