Beşiktaş Belediyesi, 65+ Yaşam Ofisi'nde Satranç Dersleri Başlattı - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi, 65+ Yaşam Ofisi'nde Satranç Dersleri Başlattı

Beşiktaş Belediyesi, 65+ Yaşam Ofisi\'nde Satranç Dersleri Başlattı

Beşiktaş Belediyesi, 65+ Yaşam Ofisi'nde ileri yaştaki vatandaşlar için başlattığı hizmetlere satranç derslerini de ekledi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da yeni başlatılan satranç derslerinin yaş almış komşulara sağlıklı ve aktif yaş alma konusunda destek olacağını belirtti.

10.02.2024 13:55  Güncelleme: 13:58
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Beşiktaş Belediyesi, 65+ Yaşam Ofisi'nde ileri yaştaki vatandaşlar için başlattığı hizmetlere satranç derslerini de ekledi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da 65+ Yaşam Ofisi içeriklerine değinerek "Mevcut hizmetlere ek olarak şimdi yeni başlattığımız satranç dersleri ile de yaş almış komşularımıza sağlıklı ve aktif yaş alma konusunda destek olacağız" dedi.

İlçe nüfusunun büyük çoğunluğunun yaş almış vatandaşlardan oluştuğu Beşiktaş'ta belediye hizmetleri hız kesmeden devam ediyor. 65+ Yaşam Ofisi'nde vatandaşlara dijital okuryazarlık eğitimleri, gerontomimari hizmeti, Alzheimer hasta yakınlarına destek programları, bilgilendirici atölyeler, sağlıklı ve aktif yaşlanma, demanstan korunma, yaşlılık hakları, kurum bakımı ve belediye hizmetleri konusunda danışmanlıklar veren Beşiktaş Belediyesi bu hizmetlere Satranç derslerini de ekledi. 4 Haziran'a kadar devam edecek olan satranç dersleri için vatandaşlar da verilen hizmetler için belediyeye teşekkür etti.

Kurs hizmetlerini alan Felise Kaya, "Artık belli bir yaşa geldiğimiz için olanı korumak ve yeni bir şeyler eklemek adına belediyenin açtığı bu kursları kaçırmıyorum. Bundan önce de Dijital Okuryazarlık hizmetine geldim ve çok memnun kaldım. Yeni şeyler öğrenmek, zihni beyni geliştirdiği için yeni bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Herkese tavsiye ederim" dedi.

65 + Yaşam Ofisi'nin hizmetlerini arkadaşlarından duyduğunu söyleyen İnci Aytaç ise "Arkadaşımın vasıtasıyla geldim. O kaydettirdi çok da iyi oldu. Çok iyi arkadaşlarla tanıştım. Hocalar olsun ortam olsun çok güzel. Böyle bir etkinlikte bulunduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beşiktaş Belediyesi, 65+ Yaşam Ofisi'nde Satranç Dersleri Başlattı - Son Dakika


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