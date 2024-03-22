Beşiktaş Belediyesi Gençlere Destek Sağlayacak Eğitim Projeleri İle Yanlarında

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Beşiktaş Belediyesi, yeni dönemde 'Gece Kütüphanesi', 'Proje Noktası' ve farklı konularda destek sağlayacak eğitim projeleri ile gençlerin yanında olmayı hedefliyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, konuyla ilgili paylaşımında, "Öğrenci kenti Beşiktaş'ta geleceği gençlerle inşa ediyoruz. Beşiktaş'ta gençlerin her zaman yanındayız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Bütün Ümidim gençliktedir'" dedi.

Beşiktaş Belediyesi ücretsiz yemek imkanı sunan Öğrenci'Ye uygulamasından kütüphanelerine, kültür merkezlerinden Beltaş Kitap Kafelerine, bugüne kadar hayata geçirdiği tüm proje ve desteklerine ek olarak gelecek 5 yılda; 'Gece Kütüphanesi', 'Proje Noktası', 'Gençlere yönelik olarak yapay zeka, inovasyon ve girişimcilik konularında destek sağlayacak eğitim projeleri' gibi önemli çalışmalara imza atmayı hedefliyor.

Beşiktaş Belediyesi'nin hizmete sunacağı Gece Kütüphanesi ile ilçede 24 saat çalışan kütüphaneler olacak ve gençler diledikleri zaman bu kütüphanelerde ders çalışabilecek.

Yine Beşiktaş Belediyesi'nin 'Proje Noktası' uygulamasıyla gençlere proje üretmelerine imkan sağlayacak donanımda merkezler kurulacak. Belediye aynı zamanda, gençlerin burada üreteceği projelerin ulusal ve uluslararası düzeyde desteklenmesine katkı sunacak.

Beşiktaş Belediyesi ayrıca yapay zeka, inovasyon ve girişimcilik konularında destek sağlayacak eğitim projeleri geliştirerek, gençleri geleceğin teknolojilerine hazırlayacak.