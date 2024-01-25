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Beşiktaş Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İş Birliği Yaparak Altyapı Sorunlarını Çözdü - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İş Birliği Yaparak Altyapı Sorunlarını Çözdü

Beşiktaş Belediyesi, ilçenin 50 yıllık sorunlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile çözüme kavuşturdu. Beşiktaş'ın yıllardır kronik hale gelen altyapı sorunları ve su baskınları, yapılan titiz çalışmalar sonucunda tarihe karıştı.

Beşiktaş Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İş Birliği Yaparak Altyapı Sorunlarını Çözdü
25.01.2024 - 12:56,  Güncelleme: 13:06
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Beşiktaş Belediyesi, ilçenin 50 yıllık sorunlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile çözüme kavuşturdu. Beşiktaş'ın yıllardır kronik hale gelen altyapı sorunları ve su baskınları, yapılan titiz çalışmalar sonucunda tarihe karıştı.

Beşiktaş Belediyesi, ilçede yarım asırdır kronik hale gelen altyapı sorunları, su baskınları, yağmur suyu gibi sorunları İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile çözüme kavuşturdu. Yıllardır kronik hale gelen altyapı sorunları ve su baskınları, yapılan titiz çalışmalar sonucunda tarihe karıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "İBB ile yaptığımız iş birliği sonucunda 72 bin 700 metrekare tretuvar plak döşeme, 11 bin 709 metre yağmur suyu hattı, 9 bin 430 metre bordür döşeme, 8 bin 215 ton asfalt serim, 5 bin 200 metre orta gerilim kablo tesisatı, 3 bin 797 metre havai hatların yer altına alınması, 2 bin 900 metre isale hattı, 2 bin 417 metre atık su hattı işlemlerini gerçekleştik" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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