Beşiktaş Belediyesi Kahramanmaraş\'a Yardım Gönderdi

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Beşiktaş Belediyesi, 'asrın felaketi' olarak anılan Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesine ilk arama kurtarma ekibi gönderen belediyelerden biri oldu. Beşiktaş Belediyesi, deprem bölgesine 131 yardım tırı ve çok sayıda lojistik malzeme göndererek, yaraların sarılmasına yardımcı oldu.

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri sonrası hemen organize olan Beşiktaş Belediyesi, deprem bölgesine arama kurtarma ekibini öğleden sonra ulaştırdı. AFAD ve Beşiktaş Kaymakamlığı iş birliğiyle hareket eden Beşiktaş Belediyesi, acil yardım listesi oluşturdu. Beşiktaş halkı yapılan yardım çağrılarına kulak verip belediye personeliyle beraber günlerce yardım tırlarına malzeme yükledi. Beşiktaş Belediyesi, deprem bölgesine 131 yardım tırı, 2 yaşam konteynırı, 1 ilaçlama aracı, 2 adet 4x4 araç, 2 karavan, 2 ikram aracı, 2 mobil mutfak, 57 kamyon, 26 kamyonet, 1 mobil tuvalet aracı, 2 konteyner WC, 4 koordinasyon aracı, 5 iş makinesi, 10 spiral kesici, 30 takım iş kıyafeti, baret, ayakkabı, mont ve yelek, bin iş eldiveni, 5 elektrikli testere, 10 kırıcı, 28 jeneratör gönderdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da o süreçte deprem bölgesine giderek, mesai arkadaşlarıyla beraber çalışmalara katıldı.

"Beşiktaş Arama Kurtarma ekibimiz ilk 48 saatte 40'tan fazla yurttaşımıza sağ bir şekilde ulaştı"

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "6 Şubat depremlerinin ardından afetlerin ne kadar büyük yıkımlara sebep olabileceğini bir kez daha gördük. Beşiktaş'ta depreme karşı mücadelemiz ve çalışmalarımız, kentsel dönüşüm projelerimiz, arama kurtarma ekiplerimiz, komşularımızın hakkını savunan hakça dönüşüm için komşularımızla sağladığımız uzlaşmalar bunlardan sadece birkaçı. Depremden sonra bölgeye ilk 12 saatte ulaşan ekiplerden olan Beşiktaş Arama Kurtarma ekibimiz ilk 48 saatte arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirerek, 40'tan fazla yurttaşımıza sağ bir şekilde ulaştı" dedi. - İSTANBUL