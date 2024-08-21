Beşiktaş Belediyesi, Kahramanmaraş depremzedelerine yardımlarını sürdürüyor - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi, Kahramanmaraş depremzedelerine yardımlarını sürdürüyor

Beşiktaş Belediyesi, Kahramanmaraş depremzedelerine yardımlarını sürdürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Beşiktaş Belediyesi ekipleri, bölgeye yardımlarını aralıksız sürdürüyor. Gönüllüler tarafından kurulan aşevi, günlük 3 bin porsiyon sıcak yemek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

21.08.2024 12:55  Güncelleme: 12:58
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Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük bir yıkıma yol açan 6 Şubat depremlerinin ilk gününden itibaren Beşiktaş Belediyesi ekiplerinin bölgeye yardımları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler, 11 ilde büyük bir yıkıma yol açarak, binlerce can kaybına ve yaralanmaya sebep olmuştu. Felaketin ilk gününden itibaren depremzedeler için seferber olan Beşiktaş Belediyesi ekiplerinin bölgeye yardımları aralıksız devam ediyor. Samandağ'ın Koyunoğlu Mahallesi'nde kurulan aşevinde gönüllü olarak çalışan ekipler, günlük 3 bin porsiyon sıcak yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

"Desteğimiz ilk günden başladı, yaralarımızı sarana kadar da sürecek"

Yapılan yardımlara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "6 Şubat depreminden bu yana ilaçtan kıyafete gıdadan ısıtıcıya çeşitli ürünleri içeren 76 binden fazla koliyi, 679 kişilik çadırı ve 229 aracı bölgeye ulaştırdık. Desteğimiz ilk günden başladı, yaralarımızı sarana kadar da sürecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Akpolat'a teşekkür

Beşiktaş Belediyesinin yardım faaliyetleri hakkında konuşan depremzedeler, "Bu yardımlar sayesinde ayakta kalmaya çalışıyoruz. Yoksa halimizin ne olacağını kimse kestiremezdi. Depremden bu yana bizi hiçbir şekilde yalnız bırakmayan Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'a teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beşiktaş Belediyesi, Kahramanmaraş depremzedelerine yardımlarını sürdürüyor - Son Dakika

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