Beşiktaş Belediyesi Kamusal Alan İşgallerine Karşı Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi Kamusal Alan İşgallerine Karşı Çalışmalarını Sürdürüyor

Beşiktaş Belediyesi Kamusal Alan İşgallerine Karşı Çalışmalarını Sürdürüyor

Beşiktaş Belediyesi, halkın ortak kullanım alanlarını korumak ve düzenli kent ortamı sağlamak için Çarşı bölgesindeki işgalleri kaldırmaya başladı. İlçenin düzenli kent yaşamını sürdürmek ve halkın güvenliğini sağlamak adına çalışmalara hız kesmeden devam edilecek.

05.09.2024 19:01  Güncelleme: 19:04
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Beşiktaş Belediyesi, kent yaşamını olumsuz etkileyen kamusal alan işgallerine karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Erişilebilir bir Beşiktaş için söz veren Beşiktaş Belediyesi halkın ortak kullanım alanlarını korumak ve düzenli kent ortamı sağlamak için Çarşı bölgesindeki işgalleri kaldırmaya başladı. Daha önce Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Çarşı'da işgaliye ve acil durumlarda itfaiye ve ambulans geçiş noktalarına yönelik denetimde bulunmuş ve bu denetimlerin yoğunlaştırılacağını duyurmuştu.

Belediye ekipleri, kamu düzenini koruma konusunda başlatılan çalışmalar kapsamında; 2024 - 2025 eğitim ve öğretim yılının başlamasına günler kala öncelikli olarak okul çevrelerinde harekete geçti.

Beşiktaş Belediyesi, ilçenin düzenli kent yaşamını sürdürmek ve halkın güvenliğini sağlamak adına bu çalışmalara hız kesmeden devam edecek. Çarşı bölgesinde başlatılan çalışmalar genişletilerek sürdürülecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beşiktaş Belediyesi Kamusal Alan İşgallerine Karşı Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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