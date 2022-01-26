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Besni Belediyesi karla mücadeleye devam ediyor - Son Dakika

Besni Belediyesi karla mücadeleye devam ediyor

26.01.2022 15:45
Besni Belediyesi karla mücadeleye devam ediyor

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü itibariyle başlayan kar yağışı için tüm ekiplerini seferber eden Adıyaman'ın Besni Belediyesi çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü itibariyle başlayan kar yağışı için tüm ekiplerini seferber eden Adıyaman'ın Besni Belediyesi çalışmalarına devam ediyor.

Yaklaşık bir haftadır devam eden kar yağışı dolayısıyla çalışmalarına tüm ekip ve birimlerini dahil eden Besni Belediyesi göstermiş oldukları mücadele ile vatandaşların takdirini topladı.

Kar yağışı ile mücadele çalışmaları dolayısıyla açıklamada bulunan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, "Kar yağışının başladığı gün itibari ile ekiplerimiz 7/24 çalışma esasına göre mesai gözetmeksizin gece, gündüz demeden çalışmaya başladılar. Tüm birimlerimiz, müdürlerimiz ve personelimiz belediyemizin araçlarında görevlendirilerek bizzat çalışmaları yönetiyorlar. Şahsım ve ekibim olmak üzere vatandaşlarımızın güvenliği, huzuru ve rahatı için sürekli sahadayız ve kar temizleme çalışmalarımıza devam ediyoruz. 8 Günlük karla mücadele çalışmalarımızda vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Oluşturduğumuz kriz masası ile gelen ihbarları değerlendiriyor. Yolda mahsur kalmış vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz. Belediyemiz araçlarından bazılarını hastaneye gitmek isteyen hemşerilerimizin hizmetine sunduk, gelen ihbarlar doğrultusunda hastaneye gitmek isteyen vatandaşlarımızı evlerinden alıp, hastaneye ve tekrardan evlerine bırakıyoruz. Kar yağışının başladığı gün evlerinde yatan diyaliz hastalarımızın servis araçları için özel kepçe ayarlayarak, bulundukları caddelerin öncelikli olarak açılması için çalıştık. Vatandaşlarımızın sağlığı için 112 acil ekiplerinin vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlamak için, kepçelerimiz yine öncelikli olarak ambulans ekiplerinin yollarını açmakla görevlendirildiler. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile kar yağışında önceliğimiz hemşerilerimizin can güvenliği oluyor. Bütün imkanlarımızı onların can sağlığı ve güvenliği için seferber etmiş durumdayız.

Şuanda son 25 yıldır görülmemiş bir kar yağışı ile mücadele içerisindeyiz. Lakin, kar senesi var senesidir. Allah'ın rahmeti ve bereketi İnşallah her zaman üzerimizde olur. Bizler çalışmalarımıza aralıksız devam ederiz, yeter ki ülkemizde kuraklık olmasın ve insanımız bereketli yıllar görsün. Şuan devam eden çalışmalarımızda ana yollarımızı kar yağışının ilk gününden itibaren açık tuttuk ve tutmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Ekiplerimiz ana yollarımızda ve ara caddelerimizde planlı bir şekilde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Kar küreme, tuzlama ve kar taşıma çalışmalarımızın yanı sıra vatandaşlarımızın güvenliği için çatılarda oluşan buz sarkıtlarının temizlenme çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Hemşerilerimiz sahada karla mücadele çalışmalarımız dolayısıyla bizlere memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Bizlerinde amaç ve gayesi önce Allah'ın sonrada kıymetli hemşerilerimizin takdirine nail olmaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Besni Belediyesi karla mücadeleye devam ediyor
Besni Belediyesi karla mücadeleye devam ediyor
Besni Belediyesi karla mücadeleye devam ediyor

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Mehmet Emre, Adıyaman, Mevla, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Besni Belediyesi karla mücadeleye devam ediyor - Son Dakika


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