Besni\'de 19 Mayıs Coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıldönümü Adıyaman'ın Besni ilçesinde coşku ve gururla kutlandı.

Kutlamalar, Hükumet Konağı önünde gerçekleşen çelenk sunma töreni ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlama programı, Besni İlçe Spor Salonunda devam etti.

Kutlama programına Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Reşit Alkan, Cumhuriyet Savcısı Hakkı Çakmak, İlçe Emniyet Müdür Vekili İbrahim Yücel, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Kara, Askerlik Şubesi Başkanı Çağlar Demirtaş, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu halk oyunları ekibinin sunduğu gösteri büyük beğeni toplarken, öğrenciler tarafından okunan "19 Mayıs Gençlik Marşı" şiiri salonda duygusal anlar yaşattı.

Bir birinden güzel gösterilerin yapıldığı program hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - ADIYAMAN