Besni\'de 2026-2027 eğitim yılı ilk ders zili Bereketli İlkokulunda çaldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Bereketli İlkokulunda ilk ders zili programı düzenlendi.

Programa katılan Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılandı.

Programın ardından öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Aslan, çocuklarla yakından ilgilenerek yeni eğitim öğretim yılına ilişkin duygu ve düşüncelerini dinledi.

Öğrencilere derslerinde başarılar dileyen Aslan; bol bol kitap okumaları, öğretmenlerini dikkatle dinlemeleri ve arkadaşlarıyla dayanışma içerisinde olmaları tavsiyesinde bulundu.

Yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Aslan, "Her yeni eğitim öğretim yılı, çocuklarımızın geleceğe attığı önemli bir adımdır. Sizlerin iyi yetişmesi, ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Çok çalışın, bol bol okuyun, merak edin ve kendinizi geliştirmekten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Sizlerin gözlerindeki umut ve heyecan bizlere güç veriyor. Yeni eğitim öğretim yılının hepiniz için başarılı ve güzel geçmesini diliyorum" dedi.

Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel de yeni eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra milli ve manevi değerleri benimseyen, kendine güvenen, üreten ve geleceğe umutla bakan bireyler olarak yetişmelerini hedeflediklerini ifade eden Demirel, öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kaymakam Aslan, öğrencilerle birlikte yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldı. Zilin çalmasıyla öğrenciler sınıflarına geçerek yılın ilk dersine başladı.

Daha sonra sınıfları ziyaret eden Kaymakam Aslan, öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Öğretmenlerin görüş ve taleplerini dinleyen Aslan, fedakarca görev yapan eğitim çalışanlarına başarılar diledi.