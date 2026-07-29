Besni\'de Aileler için Kahvaltı Etkinliği

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan aileler ile ODES kapsamındaki çocuklara yönelik kahvaltı programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Besni Sosyal Hizmet Merkezi tarafından, "Aile ve Nüfus 10 Yılı" etkinlikleri kapsamında SED hizmetinden yararlanan aileler ile ODES kapsamındaki çocuklara yönelik kahvaltı etkinliği yapıldı. Besni Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte aileler ve çocuklar bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi. Program kapsamında uygulanan "Dijital Detoks" etkinliğiyle aile bireylerinin teknolojiden uzak, kaliteli zaman geçirmeleri teşvik edilirken, çocukların ve ailelerin sosyal etkileşimlerinin artırılması hedeflendi.

Düzenlenen etkinliklerin aile bağlarını güçlendirmeyi, çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunmayı ve ailelerin birbirleriyle dayanışmasını desteklemeyi amaçladığını belirtildi.