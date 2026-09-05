Besni'de çiftçi ve fırıncılara yüzde 50 hibeli ekipman desteği verildi - Son Dakika
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Besni'de çiftçi ve fırıncılara yüzde 50 hibeli ekipman desteği verildi

Besni\'de çiftçi ve fırıncılara yüzde 50 hibeli ekipman desteği verildi
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde GAP İdaresi desteğiyle 47 çiftçiye sıra arası çapa makinesi, 13 fırıncıya da hijyen ekipmanı dağıtıldı. Kaymakam Aslan, desteklerin üretim ve hizmet kalitesini artıracağını belirtti.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çiftçiler ve fırıncı esnafına yönelik ekipman desteği sağlandı.

Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen programda ekipman dağıtım törenine katıldı. GAP İdaresi tarafından yüzde 50 hibe desteğiyle hayata geçirilen "Meyve Üretim Alanlarında Mekanizasyon ve Sağlıklı Üretim şartlarının Sağlanması Projesi" kapsamında 47 çiftçiye sıra arası çapa makinesi dağıtıldı. Projeyle modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması ve üretimde verimliliğin artırılması amaçlanıyor. Adıyaman Fırınlarında Hijyen şartlarının Artırılması Projesi" kapsamında ise 13 fırıncı esnafına yüzde 50 hibe desteğiyle çeşitli ekipman ve hijyen malzemeleri verildi. Projeyle fırınların daha hijyenik ve sağlıklı şartlarda hizmet vermesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Üreticilerimizin ve esnafımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bu tür destekleri önemsediklerini ifade eden Kaymakam Ahmet Oğuz Aslan, "Sağlanan ekipmanların üretim ve hizmet kalitesine katkı sunacağına inanıyorum. Desteklerin çiftçilerimize ve esnafımıza hayırlı olmasını diliyor, sağlık, bereket ve bol kazanç sağlamalarını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Adıyaman, Besni, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Besni'de çiftçi ve fırıncılara yüzde 50 hibeli ekipman desteği verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Besni'de çiftçi ve fırıncılara yüzde 50 hibeli ekipman desteği verildi - Son Dakika
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