Besni\'de Çizgili Sırtlan Görüntülendi

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde çizgili sırtlan cep telefonları kameralarıyla görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında' olduğu için korunması gereken türlerin 'Kırmızı Listesi'nde yer alan çizgili sırtlan Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Sayören köyü yakınlarında görüldü. Çizgili sırtlanı gören vatandaşlar cep telefonlarıyla sırtlanı görüntüledi. Boş arazide bir süre dolanan sırtlan daha sonra uzaklaşarak gözlerden kayboldu. - ADIYAMAN