Besni\'de Dolandırıcılık Bilgilendirmesi

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde polis ekipleri tarafından esnaflar ve vatandaşlar dolandırıcılık ve genel asayiş konularında bilgilendirildi.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Caddesi, Demirciler Caddesi ve Şire Pazarı'nda bulunan yaklaşık 80 esnaf ve vatandaşla bir araya geldi. Görüşmelerde genel asayiş kuralları ve internet dolandırıcılığıyla ilgili uyarılar yapılırken, hazırlanan bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı.

Yetkililer, halkın bu tür suçlara karşı dikkatli olmalarını, şüpheli durumları derhal emniyet birimlerine bildirmelerini tavsiye etti. - ADIYAMAN