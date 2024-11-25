Besni\'de Dolu Yerini Kara Bıraktı

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Adıyaman'ın Besni İlçesinde aniden bastıran dolu yerini kar yağışına bıraktı.

Besni'nin ilçe merkezinde aniden bastıran dolu yağışının yerini kar yağışına bırakması ilçede sevince neden oldu. Beyaza bürüne ilçe merkezinde hava sıcaklıklarında da ani bir düşüş yaşandı. Kar ve dolu yağışından dolayı ilçe merkezinde araç kullanan sürücüler zaman zaman zor anlarda yaşadı. - ADIYAMAN