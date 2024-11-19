Besni\'de Mercimek ve Nohut Tohumu Dağıtımı Yapıldı

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Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, Besni'de mercimek ve nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Besni Kaymakamı Çağlar Partal'ın katılımıyla başlayan tohum dağıtımına çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.

TAKE Projesi kapsamında yüzde 75'i hibe desteğiyle, yüzde 25'i çiftçiler tarafından karşılanan tohumlar 313 çiftçiye dağıtıldı. Proje çerçevesinde 49 çiftçiye mercimek tohumu, 264 çiftçiye ise nohut tohumunun verildiği belirtildi. - ADIYAMAN