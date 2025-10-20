Besni\'de Polis Uygulamaları Sürüyor

Adıyaman'ın Besni ilçesinde polis ekiplerinin şok uygulamaları devam ediyor.

Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe giriş çıkışlarının yanı sıra ilçe merkezinde de uygulamalar yapılıyor. Polis ekipleri uygulamalar kapsamında durdurdukları araçlardaki kişilerin kimlik sorgulamalarını yaparken araçlarda da incelemelerde bulunuyor. Halkın huzuru ve güvenliği için uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN