Besni\'de Yeni Kütüphane Projesi Onaylandı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde ilçe kütüphanesinin yapım işi onaylandı.

Yaklaşık bir yıl önce Erdemoğlu Ailesi tarafından Besni Kaymakamlığına devredilerek modern bir kütüphane yapılması amacıyla çalışmaları başlatılan ve ihale aşamasına getirilen, ilçe kütüphanesinin yapım işi onaylandı.

Merinos Holding tarafından Besni Kaymakamlığına kütüphane yapımı için tahsis edilen ve bu günkü değeri 100 Milyon TL'yi bulan eski Showroom binası Besni Kaymakamlığı tarafından 4 katlı içerisinde sosyal aktivitelerin bile yapılabileceği, mini sinema salonu, konferans salonu gibi birçok bölümün bulunacağı bina ihale aşamasına getirilerek Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Besni Kaymakamı Çağlar Partal, yaptığı açıklamada Kütüphane Projesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandığı müjdesini verdi.

Kaymakam Partal, "İlçemiz için önem verdiğimiz bir proje olan Kütüphane Projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandı. Merinostan aldığımız showroom binası, proje tamamlandığında gençlerimiz için sosyal aktivitelerini gerçekleştirecekleri önemli bir merkez olacak. 4 katlı binada kütüphanenin yanı sıra mini sinema salonu konferans salonu olacak. Vatandaşlarımızın sosyal olarak iyi vakit geçireceği bir merkeze dönüşecek olan Kütüphanemizi kısa sürede ihalesini yaparak hizmete açacağız. Ben bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN