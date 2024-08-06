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Adıyaman Besni Kaymakamı Çağlar Partal, kalıcı köy evlerinde incelemelerde bulundu.

Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Besni ilçesine bağlı Burunçayır köyünde yapımı devam eden kalıcı köy evlerinin çalışmalarını tek tek inceledi. Çalışmalar hakkında bilgiler alan Kaymakam Partal, çalışanlara kolaylıklar dileyerek köylülerle de bir araya geldi. Köylülerin sorun ve sıkıntılarını da dinleyen Kaymakam Partal, her daim vatandaşlarla bir arada olduklarını dile getirdi. - ADIYAMAN